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A que horas Mundo Estranho estreia no Disney+?

21 de dezembro de 2022
21 de dezembro de 2022

Sucesso dos cinemas estreia no serviço de streaming na véspera de Natal – e é a aventura perfeita para ver em família!


Após levar o público em uma grande aventura nos cinemas, Mundo Estranho está prestes a chegar ao Disney+. Prepare-se para juntar-se à família Clade em uma história repleta de ação a partir do dia 23 de dezembro!

No longa de animação, os Clade são uma família de exploradores que tenta navegar por terras desconhecidas e traiçoeiras. O objetivo é resgatar uma planta revolucionária descoberta por Searcher Clade, pai da família, anos antes.

Para isso, os Clade contam com divertidos companheiros nesta jornada, incluindo uma bolha travessa e um cachorro de três patas.


Um mundo estranho | Trailer oficial dublado


Quando Mundo Estranho estreia no Disney+

Mundo Estranho é dirigido por Don Hall, com Qui Nguyen como co-diretor e roteirista, e Roy Conli como produtor.

A divertida animação estreia exclusivamente no serviço de streaming neste dia 23 de dezembro. Mundo Estranho estará disponível no Disney+ a partir das 5h (horário de Brasília). 

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