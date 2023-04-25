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A que horas o live-action Peter Pan & Wendy estreia no Disney+

25 de abril de 2023
25 de abril de 2023

O novo filme da Disney promete emocionar adultos e crianças com sua história mágica. Veja a partir de que horas Peter Pan & Wendy estará na plataforma. 


Em poucos dias será possível embarcar numa fantástica aventura rumo à Terra do Nunca em Peter Pan & Wendy. O novo live-action da Disney estreia dia 28 de abril exclusivamente no Disney+.

A produção protagonizada por Ever Anderson e Alexander Molony estará disponível no streaming a partir das 4h (horário de Brasília).


'Peter Pan & Wendy' | Trailer Oficial Dublado | Disney+

Qual a trama de Peter Pan & Wendy


A história, inspirada no romance escrito por J.M. Barrie, acompanha a jovem Wendy Darling (Ever Anderson), que teme deixar a casa de sua infância para trás e ser separada de seus irmãos. 

Um dia, ela conhece Peter Pan (Alexander Molony), um jovem que se recusa a crescer. Wendy e seus irmãos se unem a Peter e a pequena fada Tinker Bell (Yara Shahidi) em uma viagem para a mágica Terra do Nunca.

No entanto, o malvado pirata Capitão Gancho (interpretado por Jude Law) está em busca de Peter Pan – o que levará o grupo de jovens a uma emocionante aventura que mudará suas vidas para sempre!


Peter Pan & Wendy


Assista a Peter Pan & Wendy no Disney+


Além de Ever Anderson e Alexander Molony, Peter Pan & Wendy conta, ainda, com Jude Law, Yara Shahidi, Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering, Jacobi Jupe, Molly Parker, Alan Tudyk e Jim Gaffigan.

Peter Pan & Wendy é dirigido por David Lowery, que também escreveu o roteiro juntamente com Toby Halbrooks. O live-action estreia neste dia 28 de abril, exclusivamente no Disney+

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