Cancel
Novidades Star Wars

Que horas saem os novos episódios de Obi-Wan Kenobi no Disney+

30 de maio de 2022
30 de maio de 2022

Não perca nenhuma notícia sobre Obi-Wan Kenobi, a nova série da saga Star Wars. A seguir, saiba quando os próximos episódios serão lançados na plataforma.


A espera acabou e Obi-Wan Kenobi finalmente está disponível no Disney+ com seus dois primeiros capítulos. A série, que é a mais recente produção original de Star Wars, traz de volta alguns dos personagens mais queridos pelos fãs da saga.

Obi-Wan Kenobi se passa dez anos após os emocionantes eventos de Star Wars episódio III - A Vingança dos Sith. Aqui encontramos o Mestre Obi-Wan Kenobi, interpretado novamente por Ewan McGregor, após sua maior derrota: a corrupção e queda de Anakin Skywalker, seu aprendiz Jedi e melhor amigo. Anakin se rendeu ao lado sombrio da Força e se tornou o malvado Lorde Sith Darth Vader.

Quais desafios Obi-Wan enfrentará nesta nova aventura? A série também traz o retorno de Hayden Christensen no papel de Darth Vader.

Se você não quer perder nenhum novo capítulo de Obi-Wan Kenobi, descubra abaixo os dias e horários que os próximos episódios serão disponibilizados no Disney+.

Obi Wan Kenobi


Obi-Wan Kenobi: que horas estreiam os novos capítulos no Disney+

Em 27 de maio, foram lançadas as partes I e II da série em uma transmissão especial. A partir de agora, todas as quartas-feiras, um novo capítulo de Obi-Wan Kenobi será adicionado ao plataforma até que seus seis episódios sejam concluídos.

Então, a que horas sai o novo capítulo de Obi-Wan Kenobi? Os próximos episódios da série estarão disponíveis no Disney+, semanalmente, a partir de quarta-feira às 4h (horário de Brasília).

Quer receber todas as novidades de Star Wars?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set