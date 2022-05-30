Que horas saem os novos episódios de Obi-Wan Kenobi no Disney+

Não perca nenhuma notícia sobre Obi-Wan Kenobi, a nova série da saga Star Wars. A seguir, saiba quando os próximos episódios serão lançados na plataforma.
A espera acabou e Obi-Wan Kenobi finalmente está disponível no Disney+ com seus dois primeiros capítulos. A série, que é a mais recente produção original de Star Wars, traz de volta alguns dos personagens mais queridos pelos fãs da saga.
Obi-Wan Kenobi se passa dez anos após os emocionantes eventos de Star Wars episódio III - A Vingança dos Sith. Aqui encontramos o Mestre Obi-Wan Kenobi, interpretado novamente por Ewan McGregor, após sua maior derrota: a corrupção e queda de Anakin Skywalker, seu aprendiz Jedi e melhor amigo. Anakin se rendeu ao lado sombrio da Força e se tornou o malvado Lorde Sith Darth Vader.
Quais desafios Obi-Wan enfrentará nesta nova aventura? A série também traz o retorno de Hayden Christensen no papel de Darth Vader.
Se você não quer perder nenhum novo capítulo de Obi-Wan Kenobi, descubra abaixo os dias e horários que os próximos episódios serão disponibilizados no Disney+.
Obi-Wan Kenobi: que horas estreiam os novos capítulos no Disney+
Em 27 de maio, foram lançadas as partes I e II da série em uma transmissão especial. A partir de agora, todas as quartas-feiras, um novo capítulo de Obi-Wan Kenobi será adicionado ao plataforma até que seus seis episódios sejam concluídos.
Então, a que horas sai o novo capítulo de Obi-Wan Kenobi? Os próximos episódios da série estarão disponíveis no Disney+, semanalmente, a partir de quarta-feira às 4h (horário de Brasília).