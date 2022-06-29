Cancel
Novidades Disney+

Abracadabra 2: confira o trailer e o elenco da nova produção do Disney+

29 de junho de 2022
29 de junho de 2022

As hilárias irmãs Sanderson em breve estarão de volta em um novo filme original Disney+ liderado por Sarah Jessica Parker.


Já se passaram 29 anos desde que as irmãs Sanderson “tocaram o terror” na noite da cidade de Salém. E, em breve, elas estarão de volta em Abracadabra 2, filme que estreia em setembro, com exclusividade no Disney+.

Mas, antes que esta fatídica e divertida noite chegue, confira a seguir o trailer, o elenco liderado por Sarah Jessica Parker, e os detalhes desta divertida produção original Disney+!

Veja o trailer de Abracadabra 2

Quase 30 anos após a vela da Chama Negra ser acesa, três adolescentes se reúnem em uma noite de Halloween. E, sem querer, acabam invocando uma poderosa magia:


Abracadabra 2 | Teaser Trailer Oficial Legendado | Disney+


Winifred, Sarah, e Mary, as irmãs Sanderson, condenadas no século 17 por praticarem bruxaria, estão novamente à solta. E agora elas querem vingança. Caberá às jovens que as ressuscitaram impedir que as bruxas causem novos estragos em Salém. Porém o prazo é curto: elas só têm até o amanhecer para evitar o caos.

Abracadabra 2


Qual é o elenco de Abracadabra 2?

A continuação da clássica comédia cult de 1993 é marcada pelo retorno de destacados nomes do elenco original.

Bette Midler (de Cuidado com as Gêmeas), Sarah Jessica Parker (de Tudo em Família, disponível no Star+) e Kathy Najimy (de Mudança de Hábito) retornam como Winifred, Sarah e Mary, respectivamente. Elas são as divertidas irmãs Sanderson.

O ator Doug Jones (de A Forma da Água, disponível no Star+) também retorna como Billy Butcherson. A eles, juntam-se as jovens Becca (Whitney Peak), Cassie (Lilia Buckingham) e Izzy (Belissa Escobedo), como as adolescentes que despertam as três bruxas. A direção é de Anne Fletcher (de Vestida para Casar).

Abracadabra 2


Quando Abracadabra 2 estreia

A produção original Disney+ chega com exclusividade ao serviço de assinatura no dia 30 de setembro. Enquanto isso, não deixe de assistir à Abracadabra no streaming e conhecer — ou revisitar — as icônicas e hilárias bruxas de Salém!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set