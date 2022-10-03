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Abracadabra 2: quais personagens do primeiro filme aparecem novamente

3 de outubro de 2022
3 de outubro de 2022

Saiba mais sobre a sequência de um dos grandes clássicos do Halloween e prepare-se para se encantar com as bruxas de Salem. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Elas já estão no Disney+! As irmãs Sanderson estão de volta 29 anos depois, agora com mais feitiços, apresentações musicais e muita diversão. Abracadabra 2, a sequência do clássico de Halloween de 1993, também disponível no serviço de streaming. 

O novo filme combina fantasia, comédia e terror, e tem uma curiosidade: Abracadabra 2 tem uma cena pós-créditos (recomendamos que você assista até o final para saber mais). 

Quem se divertiu com o trio de bruxas em Abracadabra (de 1993) irá reconhecer alguns rostos na nova produção. Confira que personagens retornam para o universo das aventuras de Salém em Abracadabra 2.

Irmãs Sanderson


Abracadabra 2: quais personagens de Abracadabra aparecem na sequência?

Além das três irmãs bruxasWinifred (Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah Sanderson (Sarah Jessica Parker), o único personagem a retornar no novo filme é Billy Butcherson (Doug Jones), o zumbi que se levanta de seu túmulo na noite anterior ao Halloween – e que no século 17 foi amaldiçoado pelas irmãs Sanderson.

Billy Butcherson


O Abracadabra 2 é para crianças?

Abracadabra 2, dirigido por Anne Fletcher, tem classificação +12. Isso significa que algumas cenas da produção são mais adequadas para crianças maiores de 12 anos. Aqueles que ultrapassarem essa idade, podem vê-la sem inconvenientes.


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