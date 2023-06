Adeus a John Romita Sr., o criador de Wolverine: relembre o legado desta lenda da Marvel

Artista responsável por criar alguns dos personagens mais marcantes da Marvel Comics faleceu aos 93 anos.



O mundo das revistas em quadrinhos perdeu um pouco a cor após a morte de John Romita Sr. O artista foi uma das grandes lendas da Marvel, ao lado de nomes como Stan Lee, e um dos principais pilares da marca.

Por suas mãos e mente criativa passaram alguns dos personagens mais icônicos e amados pelo público: de Wolverine ao Rei do Crime, passando ainda pelo Homem-Aranha e sua Mary Jane.

A seguir, conheça mais sobre quem foi ele e relembre um pouco da arte de “Jazzy” – como era carinhosamente conhecido John Romita Sr.:





Quem foi John Romita Sr.



Nascido em Nova York, nos Estados Unidos, em 24 de janeiro de 1930, John Victor Romita foi parceiro artístico de Stan Lee por anos, desde os tempos da Timely Comics – que posteriormente viria a se tornar a Marvel Comics.

Por mais de 20 anos, Romita foi diretor de arte da Marvel. Em 1996, ele anunciou sua “aposentadoria”, mas, mesmo afastado da editora, continuou atuando em alguns projetos especiais.









John Romita Sr. e seu trabalho com o Homem-Aranha



Um dos trabalhos de maior destaque de Romita Sr. veio, sem dúvidas, dos anos em que ele atuou ao lado de Stan Lee fazendo os títulos do Homem-Aranha.

Romita fez o seu primeiro Homem-Aranha para a revista Daredevil (1964) #16, em que o super-herói amigo da vizinhança lutava ao lado do Demolidor.

Essa foi uma missão difícil, pois coube à Romita assumir o lugar de ninguém menos do que outra Lenda da Marvel: o artista Steve Ditko, co-criador do Homem-Aranha ao lado de Stan Lee.

John Romita, no entanto, calçou os sapatos de Ditko brilhantemente. Por suas mãos, o personagem também ganhou um novo visual.

John também foi o responsável por outro marco na História do Cabeça de Teia: a primeira aparição completa de Mary Jane Watson em The Amazing Spider-Man (1963) #42. É nesta edição que a tia May e a vizinha, Anna Watson, apresentam Peter Parker a Mary Jane.

"John Romita Sr. foi um artista incomparável que deu vida a tantos personagens icônicos e definiu o tom e a aparência dos quadrinhos da Marvel por décadas. Sua versão do Homem-Aranha inspirou muitos de nós na Marvel Studios”, declarou Kevin Feige, Presidente da Marvel Studios, ao site Marvel.com.

“Nosso pensamentos estão com sua família e as gerações de artistas e fãs que se apaixonaram pelos personagens que ele desenhou", finalizou Feige.









Wolverine e mais: o legado de John Romita Sr. para a Marvel



O legado de John Romita Sr. na Marvel, no entanto, não se resume aos quadrinhos do Homem-Aranha.

Em 1974, por exemplo, já como diretor artístico da Marvel, ele se uniu aos roteiristas Roy Thomas e Len Wein para criar o Wolverine, que apareceu pela primeira vez em O Incrível Hulk #180. Se ainda hoje o personagem é conhecido por seu traje amarelo, isso se deve à Romita, como conta um artigo dedicado ao mutante no site da Marvel.com.

Já no início dos anos 1980, Romita criou o design para Frank Castle, o Justiceiro, fruto da mente criativa do roteirista Gerry Conway.

Da mesma forma, John Romita Sr. esteve presente na criação de vários outros personagens e vilões icônicos da Marvel, tantos que seria impossível citar todos, com seus respectivos co-criadores e histórias de origem, em apenas um texto.

Além de suas criações, John Romita Sr. deixou outro importante legado na Marvel: seu filho John Romita Jr. Seguindo os passos do pai, Romita Jr. também atuou – e atua – como artista, desenhista e ilustrador da Marvel Comics.

A família Marvel perdeu uma de suas lendas, mas seu trabalho permanece vivo nas publicações.

Para mais novidades do Universo Marvel, visite sempre o Marvel Insider!