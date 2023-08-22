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Novidades Star Wars

Ahsoka: a que horas a nova série de Star Wars estreia?

22 de agosto de 2023
22 de agosto de 2023

A série estrelada por Rosario Dawson foi antecipada e chega ao Disney+ no dia 23 de agosto.


Os fãs do universo Star Wars estão ansiosos pela estreia de Ahsoka, a nova série em live-action da Lucasfilm, cuja estreia no Disney+ foi antecipada para às 22h (horário de Brasília) de 22 de agosto

Com Rosario Dawson no papel-título, a produção segue a história de Ahsoka Tano, uma ex-Cavaleira Jedi, enquanto ela investiga uma ameaça emergente para uma galáxia vulnerável.

Além de Dawson, o live-action tem em seu elenco Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi.


'Ahsoka' | Trailer Oficial Dublado | Disney+


Acompanhe a estreia de Ahsoka no Disney+


Os dois primeiros episódios de Star Wars: Ahsoka estreiam juntos no Disney+ neste dia 22 de agosto. Em seguida, um novo capítulo será lançado toda semana, sempre às 22h (horário de Brasília) das terças-feiras.

Os episódios da produção têm diferentes diretores, sendo eles Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa.

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