Ahsoka: a que horas a nova série de Star Wars estreia?

A série estrelada por Rosario Dawson foi antecipada e chega ao Disney+ no dia 23 de agosto.
Os fãs do universo Star Wars estão ansiosos pela estreia de Ahsoka, a nova série em live-action da Lucasfilm, cuja estreia no Disney+ foi antecipada para às 22h (horário de Brasília) de 22 de agosto.
Com Rosario Dawson no papel-título, a produção segue a história de Ahsoka Tano, uma ex-Cavaleira Jedi, enquanto ela investiga uma ameaça emergente para uma galáxia vulnerável.
Além de Dawson, o live-action tem em seu elenco Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi.
'Ahsoka' | Trailer Oficial Dublado | Disney+
Acompanhe a estreia de Ahsoka no Disney+
Os dois primeiros episódios de Star Wars: Ahsoka estreiam juntos no Disney+ neste dia 22 de agosto. Em seguida, um novo capítulo será lançado toda semana, sempre às 22h (horário de Brasília) das terças-feiras.
Os episódios da produção têm diferentes diretores, sendo eles Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa.