Ahsoka: como é a relação entre mestres e aprendizes na série do universo Star Wars

Rosario Dawson, intérprete da protagonista da nova série de Star Wars no Disney+, comenta a evolução de sua personagem: “Ahsoka chega ao nível de mestre”.

Um dos aspectos mais marcantes das histórias do universo Star Wars é a relação dos mestres com seus aprendizes (chamados de Padawan), como a que existiu entre Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) e Anakin Skywalker (Hayden Christensen).

Em Ahsoka, nova série do Disney+, isso não é diferente. A protagonista da história, Ahsoka Tano (Rosario Dawson), foi Padawan de Anakin e também assume o papel de mestre. Entenda a seguir.









O passado de Ahsoka Tano com Anakin Skywalker



Quando Ahsoka tinha 14 anos de idade, o Mestre Yoda concedeu a ela o título de Padawan e a deixou sob a responsabilidade de Anakin.

“Ela foi escolhida pelo Mestre Yoda para ser a Padawan de Anakin Skywalker. Ele viu, em seu espírito e personalidade, que seria uma grande oportunidade para ambos aprenderem e crescerem”, comenta Dawson, de acordo com comunicado oficial.

No filme e na série animada Star Wars: The Clone Wars (2008), o público testemunha a resistência inicial de Anakin à ideia de ter uma aprendiz.

Apesar do atrito, a dupla une forças no campo de batalha e Anakin ganha um novo respeito por Ahsoka quando ela destrói criativamente um gerador de escudo separatista, salvando a vida do seu mestre.

“Ahsoka e Anakin eventualmente deixam a Ordem Jedi, escolhendo caminhos muito diferentes. Levando em consideração sua relação com Anakin, um dos melhores personagens de George Lucas, Ahsoka tem laços com Darth Vader, passando por muitas histórias de Star Wars”, explica Dave Filoni, criador e produtor executivo de Ahsoka, segundo comunicado oficial.









A relação de Ahsoka Tano com Sabine Wren



Na nova série, Ahsoka aceita Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), uma jovem guerreira mandaloriana de espírito rebelde e criativo, como sua aprendiz.

A partir dessa conexão, a história se aprofunda no impacto que o passado com Anakin teve na protagonista.

“Começamos a explorar um medo profundo que ela tem relacionado a essa pessoa que ela amava e considerava sua família, e que se voltou para o lado negro. Então, Ahsoka chega ao nível de mestre, que não é apenas sobre ser uma professora, mas sim de ser alguém que transmitirá essa riqueza de experiência para um Padawan”, completa Dawson.





Assista a Ahsoka no Disney+



Toda terça-feira, às 22h (horário de Brasília), o Disney+ lança um novo episódio de Ahsoka. Assista para saber mais sobre as relações entre mestres e aprendizes no universo Star Wars!