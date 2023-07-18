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NOVIDADES STAR WARS

Ahsoka: em quais filmes e séries de Star Wars a ex-Jedi aparece?

18 de julho de 2023
18 de julho de 2023

Prepare-se para a estreia da nova série Ahsoka e conheça mais sobre a personagem do universo Star Wars. 


O dia da estreia está chegando! Ahsoka, a nova série live-action do universo Star Wars, chega no dia 22 de agosto ao Disney+.

Ambientada após a queda do Império, a produção acompanha a história de Ahsoka Tano (interpretada por Rosario Dawson), uma ex-cavaleira Jedi.

Essa não é a primeira vez que a personagem aparece em uma das histórias de Star Wars. Quer conferir em quais produções Ahsoka já esteve? Descubra abaixo!

Ahsoka


Em quais séries e filmes de Star Wars Ahsoka Tano aparece?


Dentro do universo de Star Wars, a personagem iniciou sua jornada no filme de animação Star Wars: The Clone Wars (2008) e, na sequência, participou das séries animadas Star Wars: The Clone Wars (2008-2020), Star Wars Rebels (2014-2017) e Star Wars: Histórias dos Jedi (2022).

Na versão live-action, em que é interpretada pela atriz norte-americana Rosario Dawson, Ahsoka Tano esteve presente nas séries The Mandalorian (2019-2023) e O Livro de Boba Fett (2021). 

Todos os filmes e séries citados acima estão disponíveis no Disney+!

Não perca a estreia de Ahsoka em 22 de agosto


Além de Rosario Dawson, Ahsoka também conta com a presença de Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi no elenco.

Os dois primeiros episódios de Ahsoka chegam ao Disney+ em 22 de agosto. Vale a pena conferir!

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