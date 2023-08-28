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NOVIDADES STAR WARS

Ahsoka: em que momento cronológico de Star Wars está a série?

28 de agosto de 2023
28 de agosto de 2023

A cada terça-feira, um novo episódio da série Ahsoka estreia no Disney+.


Ahsoka, a nova série live-action do Disney+, já estreou dois episódios e, nesta terça-feira, 29 de agosto, mais um novo capítulo será lançado no serviço de streaming

A série acompanha a ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), uma formidável guerreira e líder respeitada que investiga uma ameaça emergente vinda do Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).

O que tem deixado algumas pessoas com dúvida é em qual momento da cronologia de Star Wars a história se encaixa. Descubra abaixo!


Ahsoka: em que lugar a série está na cronologia de Star Wars?


A história da série se passa após a queda do Império, alguns anos depois dos eventos de Star Wars Episódio VI: Retorno de Jedi (1983), o último filme da trilogia clássica. 

Essa, aliás, não é a primeira vez em que o público Ahsoka Tano. A personagem já apareceu no filme e na série de animação Star Wars: The Clone Wars (2008-2020), além das séries Star Wars Rebels (2014-2017) e Star Wars: Histórias dos Jedi (2022).

Em sua versão live-action interpretada por Rosario Dawson, Ahsoka foi vista nas séries The Mandalorian (2019-2023) e O Livro de Bobba Fett (2021).


Saiba mais sobre a história de Ahsoka no Disney+


A cada terça-feira, um novo episódio de Ahsoka vai ao ar no Disney+. Assista para saber mais sobre a história da ex-Jedi!

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