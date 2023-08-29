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NOVIDADES STAR WARS

Ahsoka: o que saber antes de ver o episódio 3

29 de agosto de 2023
29 de agosto de 2023

A série do universo Star Wars estreia um novo capítulo na terça-feira, 29 de agosto. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


A série Ahsoka chegou ao Disney+ e os fãs de George Lucas estão felizes com o live-action centrado em Ahsoka Tano. A personagem ganhou destaque em séries e animações do universo Star Wars.

Estrelada por Rosario Dawson, a produção acompanha a ex-Cavaleira Jedi embarcando em uma nova missão para acabar com um perigo iminente para a galáxia.

Na terça-feira, 29 de agosto, o episódio 3 de Ahsoka estreia no serviço de assinatura. Relembre, então, dois pontos importantes do que já foi mostrado até agora:


1) Qual é a missão de Ahsoka Tano


A estreia da série mostra que Ahsoka deve recuperar um mapa que a ajudará a obter a localização do Grande Almirante Thrawn. O temido vilão, desaparecido desde antes da queda do Império, agora é procurado por seus seguidores, que buscam restaurar seu poder.

Além de impedir o avanço do lado sombrio da Força, o objetivo de Ahsoka também é entender o que aconteceu com Ezra Bridger (Eman Esfandi), um antigo amigo e Jedi, que se sacrificou para derrotar Thrawn.

Para isso, Ahsoka contará com a ajuda de Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) e Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).


2) Quais são os vilões de Ahsoka


Os vilões de Ahsoka que são apresentados nos primeiros episódios da série da Lucasfilm são Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), Baylan Skoll (Ray Stevenson) e Shin Hati (Ivanna Sakhno).

O objetivo do trio é encontrar o Grande Almirante Thrawn antes de Ahsoka e, assim, restaurar o poder do Império.


A que horas o episódio 3 de Ahsoka chega ao Disney+


O novo episódio de Ahsoka será disponibilizado nesta terça-feira, 29 de agosto, a partir das 22h (horário de Brasília). Não perca nenhum detalhe desta nova aventura e acompanhe Ahsoka Tano em sua missão!

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