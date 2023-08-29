Ahsoka: quem é Hera Syndulla na série do universo Star Wars?

Hera Syndulla é interpretada pela atriz Mary Elizabeth Winstead na nova série do Disney+. Saiba mais!



Os fãs de Star Wars têm uma grande novidade no Disney+: a série Ahsoka, cujos dois primeiros episódios já estão disponíveis.

Estrelada por Rosario Dawson como a ex-Jedi Ahsoka Tano, a produção live-action acompanha a protagonista enquanto ela investiga uma nova ameaça à galáxia relacionada ao Grande Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).

Ahsoka não estará sozinha em suas aventuras, tendo o droide Huyang (David Tennant) de um lado e sua antiga Padawan, Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), do outro.

Ela também tem outra aliada, que conhece há muito tempo: Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).









Quem é Hera Syndulla na série Ahsoka?



Hera Syndulla é uma general da Nova República durante a Era da Reconstrução. Vista como uma comandante forte e uma piloto habilidosa, foi fundamental na rebelião de Lothal contra o Império.

Quem acompanha o universo Star Wars provavelmente se lembra de ter visto a personagem nas séries animadas Star Wars: Rebels (2014-2017) e Star Wars: The Bad Batch (2021-2023), também disponíveis no Disney+.

Nessas produções, Hera Syndulla foi dublada, na versão original em inglês, pela atriz Vanessa Marshall.









Saiba mais sobre Hera Syndulla em Ahsoka



O episódio 3 de Ahsoka vai ao ar às 22h (horário de Brasília) desta terça-feira, dia 29 de agosto, no Disney+. Assista para saber mais sobre Hera Syndulla e os demais personagens!