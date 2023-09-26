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Ahsoka: Quem é o Grande Almirante Thrawn

26 de setembro de 2023
26 de setembro de 2023

Crueldade e frieza são marcas do vilão da nova série do universo Star Wars disponível no Disney+.


A atriz Rosario Dawson segue sua jornada como Ahsoka Tano em Ahsoka, nova série do universo Star Wars no Disney+. E uma de suas missões é encontrar o Grande Almirante Thrawn, que representa uma ameaça emergente para uma Nova República ainda frágil.

Interpretado pelo ator dinamarquês Lars Mikkelsen, o personagem é um dos grandes vilões da série. A seguir, conheça um pouco mais sobre ele:

Almirante Thrawn


Grande Almirante Thrawn: um inimigo destemido e perigoso


 A primeira aparição do Grande Almirante Thrawn aconteceu na série animada Star Wars Rebels. Ele foi o escolhido do Império como um de seus mais fortes aliados para ajudar o Governador Pryce, de Lothal, a combater as células da Rebelião no local.

De origem do povo Chiss, Thrawn é conhecido por sua pele em um tom marcante de azul, seus olhos brilhantes e seu rosto de expressões fortes. Isso sem falar na sua forma estratégica de pensar em relação às batalhas e à sua fama de cruel ao lidar com os inimigos. 

O Almirante estabeleceu sua base de operações na Fábrica Imperial de Lothal, de onde ele analisava os movimentos dos Rebeldes e planejava seus próximos ataques.

Almirante Thrawn e aliados


Acompanhe os próximos passos do Grande Almirante Thrawn em Star Wars: Ahsoka


As missões de Ahsoka Tano e suas aliadas Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) e Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) ficam cada vez mais perigosas na reta final de Ahsoka.

Assim também são os planos do Grande Almirante Thrawn para desmantelar a Rebelião. Não perca as últimas emoções de Ahsoka, somente no Disney+!

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