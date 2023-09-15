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Novidades Star Wars

Ahsoka: quem Sabine Wren pintou no mural que aparece no início da série?

15 de setembro de 2023
15 de setembro de 2023

A arte mostrada no novo live-action já tinha aparecido antes no universo Star Wars.


A série Star Wars: Ahsoka segue levando muita ação ao Disney+ com a história da ex-Jedi vivida por Rosario Dawson e sua luta em defesa da galáxia. Nessa missão, ela conta com importantes aliados como Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) e Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead).

Por falar em Sabine Wren, a guerreira mandaloriana também é conhecida como uma grande artista. Não à toa, logo nos primeiros episódios de Ahsoka, um mural pintado por Sabine chama a atenção do público.

Mas qual é a história dessa verdadeira obra de arte?

Mural de Sabine em Star Wars Rebels


A arte de Sabine Wren apareceu primeiro em Star Wars Rebels


Ao longo de toda a série Star Wars Rebels, Sabine cria importantes grafites, murais e outras obras de arte, como uma forma de mostrar que ela passou por determinados lugares.

Contudo, no episódio final da série animada, é que ela faz uma de suas mais emocionantes peças. Trata-se justamente do mural em que ela representa toda a tripulação da nave Fantasma

Hera Syndulla, Kanan Jarrus e os demais aparecem reunidos, como a verdadeira família que os habitantes da nave Fantasma formam. 

Sabine Star Wars Rebels


É justamente essa imagem – e a reconstituição quase quadro a quadro de algumas cenas do epílogo da série animada no live-action – que encheu os fãs de emoção. 

Como não ficar com o coração acelerado quando ela olha para o mural e se prepara para unir-se novamente a Ahsoka Tano para ir em busca de Ezra Bridger?

Sabine em Ahsoka


Além de Ahsoka: descubra a arte de Sabine Wren no Disney+


Não perca as emoções de Star Wars: Ahsoka no Disney+! Aproveite que o serviço é a casa da Lucasfilm no streaming para acompanhar a história e a arte de Sabine Wren também em Star Wars Rebels!

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