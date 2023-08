Ahsoka: quem são Sabine Wren e Ezra Bridger

Os primeiros episódios da nova série no universo Star Wars já chegaram ao Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



Os dois primeiros episódios de Star Wars: Ahsoka já estão disponíveis no Disney+. Além de acompanhar a ex-Jedi Ahsoka Tano, a série também traz importantes personagens como Sabine Wren.

Na estreia, a protagonista recupera um importante mapa para encontrar a localização do Grande Almirante Thrawn. Desaparecido desde antes da queda do Império, o vilão agora é procurado por seus seguidores que buscam recuperar o poder.

Para desvendar o mapa, Ahsoka pede ajuda a uma pessoa que, aparentemente, ela conhece há muitos anos.









Quem é Sabine Wren em Ahsoka



Guerreira mandaloriana, Sabine Wren é também uma artista conhecida por seu espírito criativo e livre. A personagem, interpretada em Ahsoka por Natasha Liu Bordizzo, está presente no universo Star Wars desde a série animada Star Wars Rebels (2014-2017).

No live-action, o público descobre que Sabine era aprendiz de Ahsoka, mas que, em algum momento, o relacionamento delas não seguiu como o esperado e ambas seguiram caminhos separados.

As duas se encontram novamente quando Ahsoka Tano revela a Sabine que a possibilidade do Grande Almirante Thrawn estar vivo significa que Ezra Bridger também poderia estar.









Quem é Ezra Bridger em Ashoka



Em Star Wars Rebels, Ezra foi Padawan de Kanan, e se junta a ele e aos demais rebeldes – Hera, Sabine, Zeb e Chopper – em sua luta contra o Império.

Desde o final da série animada que seu paradeiro é desconhecido e que Sabine quer encontrá-lo. Em Ahsoka isso também fica claro desde o princípio. No live-action, ele chega a aparecer na forma de um holograma, sendo interpretado pelo ator Eman Esfandi.

Esse holograma é uma mensagem antiga que Ezra deixou para Sabine antes de se sacrificar na tentativa de derrotar o Grande Almirante Thrawn – o que aconteceu no final de Star Wars Rebels.









