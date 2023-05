Ahsoka Tano: as 3 curiosidades sobre a personagem do universo Star Wars

Saiba mais sobre a personagem que terá a sua própria série live-action no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Ahsoka, a nova série live-action do universo Star Wars, chega ao Disney+ em agosto. A produção se passa após a queda do Império e acompanha a história de Ahsoka Tano (Rosario Dawson) enquanto ela investiga uma ameaça na galáxia.

A série conta ainda com a participação de Natasha Liu Bordizzo, que interpreta Sabine Wren, e Mary Elizabeth Winstead como Hera Syndulla.

Mas quem é Ahsoka Tano? Descubra três fatos interessantes sobre a personagem!





1) Ahsoka Tano foi aprendiz de Anakin Skywalker

Ahsoka Tano é uma mulher Togruta (espécie humanoide do planeta Shili), aprendiz de Anakin Skywalker e heroína da Guerra dos Clones.

Ao lado de Anakin, ela foi de uma estudante para uma líder madura, mas acabou seguindo um caminho diferente dos Jedi.





2) Ahsoka Tano esteve em três séries animadas de Star Wars

Quando se trata de séries animadas no universo de Star Wars, a personagem fez parte de três delas: Star Wars: The Clone Wars (2008-2020), Star Wars Rebels (2014-2017) e Star Wars: Histórias dos Jedi (2022).

A versão original em inglês é dublada pela atriz Ashley Eckstein.





3) Ahsoka Tano participou de outras séries live-action de Star Wars

Interpretada por Rosario Dawson, a versão live-action de Ahsoka Tano já apareceu em The Mandalorian (2019-2023) e O Livro de Bobba Fett (2021).

Sua primeira aparição foi no episódio 5 da temporada 2 de The Mandalorian. Nele, o mandaloriano Din Djarin (Pedro Pascal) encontra Ahsoka no planeta florestal Corvus e espera que ela tome conta de Grogu e o treine nos caminhos da Força.

Está curioso e quer saber mais sobre a personagem? Prepare-se porque. em agosto, Ahsoka chega ao Disney+!