Ahsoka tem estreia antecipada no Disney+: confira a nova data!

A série é protagonizada por Ahsoka Tano, uma ex-cavaleira Jedi comprometida com a paz e a justiça na galáxia.
Notícia boa para os fãs do universo Star Wars que estão ansiosos para ver Ahsoka. A nova série teve a sua data de estreia antecipada no Disney+!
A produção agora será lançada no dia 22 de agosto. Isto é, na próxima terça-feira, às 22h (horário de Brasília).
Nesse dia ficarão disponíveis os dois primeiros episódios de Ahsoka – e os demais capítulos estreiam gradativamente a cada terça-feira (um novo episódio por semana).
Sobre o que é Ahsoka?
A série acompanha a ex-cavaleira Jedi Ahsoka Tano (Rosario Dawson), uma formidável guerreira e líder respeitada que já foi Padawan (aprendiz) de um dos maiores Jedi de todos os tempos: Anakin Skywalker (Hayden Christensen).
Afastada da Ordem Jedi, ela continuou a defender aqueles que lutam pela paz e justiça muito depois da queda da República.
Nessa nova história, Ahsoka assume o papel de Mestre e deve transmitir sua sabedoria e conhecimento à jovem Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo) enquanto investiga uma ameaça emergente vinda do Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen).
Não perca a estreia de Ahsoka no Disney+
Agora que você já está sabendo da nova data, não tem desculpa para perder a estreia de Ahsoka no dia 22 de agosto, exclusivamente no Disney+. Aproveite!