Ahsoka: trailer da série Star Wars traz novos personagens e uma surpresa

A produção original da Lucasfilm é estrelada por Rosario Dawson e estreia dia 22 de agosto no Disney+.



A série Ahsoka ganhou um novo e emocionante trailer. A produção, que faz parte do universo Star Wars, também divulgou um pôster, apresentando a atriz Rosario Dawson como a protagonista Ahsoka, em ação!

Além das novas imagens, a prévia da produção da Lucasfilm também trouxe uma grande surpresa: no dia 22 de agosto estreia no Disney+ não somente um, mas os dois primeiros episódios!







'Ahsoka' | Trailer Oficial Dublado | Disney+



Em que momento do universo Star Wars a série Ahsoka se localiza?



Ahsoka se passa após a queda do Império, e segue a história de Ahsoka Tano, uma ex-Jedi, enquanto ela investiga uma ameaça emergente em uma galáxia vulnerável.









Star Wars: Ahsoka traz Rosario Dawson e um elenco de luxo



Além de Rosario Dawson, a série Ahsoka conta com Natasha Liu Bordizzo, Mary Elizabeth Winstead, Ray Stevenson, Ivanna Sakhno, Diana Lee Inosanto, David Tennant, Lars Mikkelsen e Eman Esfandi em seu elenco.

Os episódios têm a direção de Dave Filoni, Steph Green, Peter Ramsey, Jennifer Getzinger, Geeta Vasant Patel e Rick Famuyiwa. Dave Filoni é o roteirista-chefe e produtor executivo junto com Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck. Karen Gilchrist é co-produtora executiva.

Não perca a estreia dos dois primeiros episódios de Ahsoka, no dia 22 de agosto, somente no Disney+!