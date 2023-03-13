Cancel
NOVIDADES DISNEY+

Além de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre: os 3 filmes que também ganharam o Oscar® de Melhor Figurino

13 de março de 2023
13 de março de 2023

Confira outros três filmes que também foram reconhecidos pela categoria de Melhor Figurino no Oscar®, marcaram uma época e podem ser vistos no Disney+.


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022) foi um dos vencedores do Oscar® 2023. O longa, disponível no Disney+, ganhou a categoria de Melhor Figurino.

Com a vitória, a figurinista Ruth Carter se tornou a primeira mulher negra bicampeã em qualquer categoria da premiação – ela já havia vencido em 2019 pelo primeiro filme da franquia.

No catálogo do Disney+, você também pode conferir o trabalho de outros figurinistas que ganharam a premiação máxima do cinema. 

É uma ótima forma de entender melhor como o figurino é importante na criação de um universo ou na reprodução de uma determinada época. Mais do que apenas vestir os atores, as roupas também transmitem sensações, personalidades e ideias.

Confira, abaixo, três filmes que venceram o Oscar® de Melhor Figurino e estão disponíveis no serviço de streaming.

Star Wars: Uma Nova Esperança

Star Wars: Uma Nova Esperança (Episódio IV)


Star Wars: Uma Nova Esperança (Episódio IV) é mais conhecido pelos personagens, pela história, pelos efeitos especiais e pela trilha sonora clássica de John Williams.

Mas sabia que o filme, lançado em 1977, também ganhou o Oscar® de Melhor Figurino? O figurinista John Mollo teve o seu trabalho reconhecido pela Academia na criação de trajes de todo um novo universo galáctico.

Um dos figurinos que mais chamam a atenção no longa-metragem é o traje do Darth Vader (David Prowse/voz de James Earl Jones), personagem que se tornou um ícone da cultura pop.

Alice no País das Maravilhas

Alice no País das Maravilhas


Adaptação de um clássico do escritor Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas (2010) traz a história de Alice (Mia Wasikowska), uma jovem que entra em um buraco de coelho e embarca em uma jornada por um mundo mágico.

Colleen Atwood foi a figurinista responsável por criar o figurino de personagens excêntricos como o Chapeleiro Maluco (papel de Johnny Depp) e a Rainha de Copas (interpretada por Helena Bonham Carter).

Pelo trabalho, a profissional venceu o Oscar® de Melhor Figurino, o terceiro da sua carreira até então. Colleen viria a ganhar mais um em 2017, chegando a quatro estatuetas na carreira.

Cruella

Cruella


A figurinista Jenny Beavan já tinha uma experiência de mais de 40 anos de profissão quando foi chamada para trabalhar no filme Cruella (2021), que conta a história da lendária personagem Cruella de Vil (papel de Emma Stone).

Beavan surpreendeu e criou figurinos incríveis que a levaram à terceira estatueta do Oscar® da sua carreira.

Um dos destaques do filme foi a transformação da atriz Emma Stone em Cruella, cujo traje teve influência do visual da mesma vilã interpretada por Glenn Close em 101 Dálmatas (1996) e 102 Dálmatas (2000).

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set