Além de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre: os 3 filmes que também ganharam o Oscar® de Melhor Figurino

Confira outros três filmes que também foram reconhecidos pela categoria de Melhor Figurino no Oscar®, marcaram uma época e podem ser vistos no Disney+.





Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (2022) foi um dos vencedores do Oscar® 2023. O longa, disponível no Disney+, ganhou a categoria de Melhor Figurino.

Com a vitória, a figurinista Ruth Carter se tornou a primeira mulher negra bicampeã em qualquer categoria da premiação – ela já havia vencido em 2019 pelo primeiro filme da franquia.

No catálogo do Disney+, você também pode conferir o trabalho de outros figurinistas que ganharam a premiação máxima do cinema.

É uma ótima forma de entender melhor como o figurino é importante na criação de um universo ou na reprodução de uma determinada época. Mais do que apenas vestir os atores, as roupas também transmitem sensações, personalidades e ideias.

Confira, abaixo, três filmes que venceram o Oscar® de Melhor Figurino e estão disponíveis no serviço de streaming.

Star Wars: Uma Nova Esperança (Episódio IV)



Star Wars: Uma Nova Esperança (Episódio IV) é mais conhecido pelos personagens, pela história, pelos efeitos especiais e pela trilha sonora clássica de John Williams.

Mas sabia que o filme, lançado em 1977, também ganhou o Oscar® de Melhor Figurino? O figurinista John Mollo teve o seu trabalho reconhecido pela Academia na criação de trajes de todo um novo universo galáctico.

Um dos figurinos que mais chamam a atenção no longa-metragem é o traje do Darth Vader (David Prowse/voz de James Earl Jones), personagem que se tornou um ícone da cultura pop.

Alice no País das Maravilhas



Adaptação de um clássico do escritor Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas (2010) traz a história de Alice (Mia Wasikowska), uma jovem que entra em um buraco de coelho e embarca em uma jornada por um mundo mágico.

Colleen Atwood foi a figurinista responsável por criar o figurino de personagens excêntricos como o Chapeleiro Maluco (papel de Johnny Depp) e a Rainha de Copas (interpretada por Helena Bonham Carter).

Pelo trabalho, a profissional venceu o Oscar® de Melhor Figurino, o terceiro da sua carreira até então. Colleen viria a ganhar mais um em 2017, chegando a quatro estatuetas na carreira.

Cruella



A figurinista Jenny Beavan já tinha uma experiência de mais de 40 anos de profissão quando foi chamada para trabalhar no filme Cruella (2021), que conta a história da lendária personagem Cruella de Vil (papel de Emma Stone).

Beavan surpreendeu e criou figurinos incríveis que a levaram à terceira estatueta do Oscar® da sua carreira.

Um dos destaques do filme foi a transformação da atriz Emma Stone em Cruella, cujo traje teve influência do visual da mesma vilã interpretada por Glenn Close em 101 Dálmatas (1996) e 102 Dálmatas (2000).