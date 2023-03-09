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Oscar® 2023: 12 diretores que foram premiados e seus filmes que estão disponíveis no Disney+

9 de março de 2023
9 de março de 2023

Não perca a seleção de filmes de animação ganhadores do Oscar® que você pode assistir no Disney+.


Nos últimos anos, seus filmes ganharam o respeitado prêmio Oscar® na categoria Melhor Filme de Animação, conquistaram o coração de crianças e adultos e deixaram uma marca em The Walt Disney Company.

Na espera pela celebração do Oscar® 2023, conheça quais diretores estão por trás das produções premiadas com a estatueta dourada que estão disponíveis para curtir no Disney+.

Encanto


Premios Oscar®: conheça os filmes premiados e seus diretores

Encanto, com direção conjunta de Byron Howard, Jared Bush e Charise Castro Smith, o longa ganhou como Melhor Filme de Animação na 95ª cerimônia do Oscar®, em 2022.

Viva: A Vida é Uma Festa, tem direção de Lee Unkrich e ganhou como Melhor Filme de Animação na 90ª cerimônia do Oscar®, em 2018.

Zootopia, com direção da dupla Byron Howard e Rich Moore, ganhou como Melhor Filme de Animação na 89ª cerimônia do Oscar®, em 2017.

Operação Big Hero, com direção de Don Hall e Chris Williams, ganhou como Melhor Filme de Animação na 87ª cerimônia do Oscar®, em 2015.

Frozen: Uma Aventura Congelante


Frozen: Uma Aventura Congelante, com direção de Jennifer Lee e Chris Buck, o longa ganhou como Melhor Filme de Animação na 86ª cerimônia do Oscar®, em 2014.

Up: Altas Aventuras, com direção de Pete Docter e Bob Peterson, ganhou como Melhor Filme de Animação na 82ª cerimônia do Oscar®, em 2010.

Wall-E, com direção de Andrew Stanton, ganhou como Melhor Filme de Animação na 81ª cerimônia do Oscar®, em 2009.

Conheça cada um dos indicados de Disney ao Oscar® 2023

Além de assistir aos filmes que já levaram seu prêmio, não perca todos os detalhes das produções indicadas ao Oscar® 2023. Algumas já estão disponíveis no Disney+! Aproveite! 

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