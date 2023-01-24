Oscar® 2023: Avatar: O Caminho da Água indicado a Melhor Filme

O filme de James Cameron brilhou em suas indicações aos prêmios da Academia de Hollywood. Veja mais detalhes!

Após o lançamento nos cinemas, em dezembro de 2022, Avatar: O Caminho da Água se destacou nesta terça-feira no anúncio das indicações ao Oscar® 2023 e foi nomeado ao prêmio de Melhor Filme.

A continuação de Avatar, de 2009, novamente dirigida por James Cameron, está na disputa em quatro categorias. Os vencedores serão conhecidos no dia 12 de março, na famosa cerimônia de premiação do cinema que acontece em Los Angeles.

A seguir, conheça todas as indicações que o filme recebeu:







Oscar® 2023: quais foram as indicações de Avatar: O Caminho da Água





Além de ser indicado ao principal prêmio, o filme recebeu outras três nomeações. Veja todas:

- Melhor Filme

- Melhor Som

- Melhor Design de Produção

- Melhores Efeitos Visuais





Assista a Avatar: O Caminho da Água nos cinemas





O indicado a Melhor Filme do Oscar® 2023 pode ser visto nos cinemas de todo o Brasil. O primeiro filme, Avatar (2009), está disponível no Disney+.