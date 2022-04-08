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Amor, Sublime Amor: quem são os Jets e os Sharks

8 de abril de 2022
8 de abril de 2022

Conheça um pouco mais sobre as gangues rivais que disputam território no romance musical.


O musical Amor, Sublime Amor, dirigido por Steven Spielberg, está disponível no Disney+. A história de amor entre Maria (Rachel Zegler) e Tony (Ansel Elgort) ganhou um Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante para Ariana DeBose, no papel de Anita.

O romance se passa na Nova York do fim dos anos 1950, em uma região do Upper West Side tomada por duas gangues rivais: os Jets e os Sharks.

Jets em Amor, Sublime Amor


Quem são os Jets em Amor, Sublime Amor


Em uma região tomada por cortiços decadentes e ameaçada de demolição vivem os Jets. Eles são uma gangue de jovens brancos, muitos de ascendência polonesa, liderados por Riff (Mike Faist). O rapaz é um grande amigo de Tony, ex-líder do grupo e o grande amor de Maria. Tony acabou se afastando do bando na tentativa de "reconstruir" sua vida.

Sharks em Amor, Sublime Amor


Quem são os Sharks em Amor, Sublime Amor


Os Sharks são a gangue rival dos Jets. Formado pela comunidade de latinos, oriundos principalmente de Porto Rico, eles disputam território com os seguidores de Riff. O grupo é liderado por Bernardo (David Alvarez), namorado de Anita e irmão mais velho de Maria, por quem Tony se apaixona perdidamente.

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