Amor, Sublime Amor: quem são os Jets e os Sharks

Conheça um pouco mais sobre as gangues rivais que disputam território no romance musical.





O musical Amor, Sublime Amor, dirigido por Steven Spielberg, está disponível no Disney+. A história de amor entre Maria (Rachel Zegler) e Tony (Ansel Elgort) ganhou um Oscar® de Melhor Atriz Coadjuvante para Ariana DeBose, no papel de Anita.

O romance se passa na Nova York do fim dos anos 1950, em uma região do Upper West Side tomada por duas gangues rivais: os Jets e os Sharks.







Quem são os Jets em Amor, Sublime Amor





Em uma região tomada por cortiços decadentes e ameaçada de demolição vivem os Jets. Eles são uma gangue de jovens brancos, muitos de ascendência polonesa, liderados por Riff (Mike Faist). O rapaz é um grande amigo de Tony, ex-líder do grupo e o grande amor de Maria. Tony acabou se afastando do bando na tentativa de "reconstruir" sua vida.







Quem são os Sharks em Amor, Sublime Amor





Os Sharks são a gangue rival dos Jets. Formado pela comunidade de latinos, oriundos principalmente de Porto Rico, eles disputam território com os seguidores de Riff. O grupo é liderado por Bernardo (David Alvarez), namorado de Anita e irmão mais velho de Maria, por quem Tony se apaixona perdidamente.