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Andor: a que horas estreia o episódio 7 no Disney+

18 de outubro de 2022
18 de outubro de 2022

Os fãs de Star Wars já embarcaram nesta jornada ao lado de Cassian Andor. Quando o novo episódio da série de heróis rebeldes estreia?


A história de Andor avança no Disney+, e os fãs estão aprendendo cada vez mais sobre as razões que levaram Cassian Andor (Diego Luna) a se tornar um herói rebelde.

A produção Star Wars transcende a história pessoal de Cassian para dar conta de uma realidade mais ampla dentro da Galáxia: o contexto turbulento de um Império em ascensão.

Isso leva ao surgimento de figuras em diferentes locais e estratos sociais que se opõem ao regime – e que estão emergindo como líderes da eventual Aliança Rebelde.

Andor


A que horas estreia o episódio 7 de Andor?

O episódio 7 de Andor, série original estrelada por Diego Luna, estreia nesta quarta-feira, 19 de outubro,às 4h (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+.

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