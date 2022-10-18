Andor: a que horas estreia o episódio 7 no Disney+

Os fãs de Star Wars já embarcaram nesta jornada ao lado de Cassian Andor. Quando o novo episódio da série de heróis rebeldes estreia?



A história de Andor avança no Disney+, e os fãs estão aprendendo cada vez mais sobre as razões que levaram Cassian Andor (Diego Luna) a se tornar um herói rebelde.

A produção Star Wars transcende a história pessoal de Cassian para dar conta de uma realidade mais ampla dentro da Galáxia: o contexto turbulento de um Império em ascensão.

Isso leva ao surgimento de figuras em diferentes locais e estratos sociais que se opõem ao regime – e que estão emergindo como líderes da eventual Aliança Rebelde.







A que horas estreia o episódio 7 de Andor ?

O episódio 7 de Andor, série original estrelada por Diego Luna, estreia nesta quarta-feira, 19 de outubro,às 4h (horário de Brasília), exclusivamente no Disney+.