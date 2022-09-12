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Novidades Star Wars

Andor e The Mandalorian: as incríveis novidades sobre as séries de Star Wars

12 de setembro de 2022
12 de setembro de 2022

Na Disney D23 Expo, foram lançados novos trailers que nos permitem conhecer mais sobre duas produções importantes da saga Star Wars.


O universo Star Wars adiciona novas e grandes aventuras pela galáxia com todas as novidades que foram anunciadas no segundo dia da Disney D23 Expo. Os trailers de Andor e da 3ª temporada de The Mandalorian, duas séries originais da Lucasfilm, merecem destaque pela emoção que causaram aos fãs.

A seguir, descubra o que revelaram as novas imagens das produções, que poderão ser vistas com exclusividade no Disney+:

Andor


Andor: o trailer antecipa uma aventura cheia de perigos, enganos e intrigas


O ator Diego Luna, protagonista de Andor, subiu ao palco da Disney D23 Expo com suas co-estrelas, Genevieve O'Reilly, Kyle Soller e Adria Arjona, para apresentar um novo trailer da série antes da estreia da série.

De uma perspectiva diferente, a produção se concentra em contar como a vida das pessoas comuns é afetada pelo Império. Nesse sentido, as decisões tomadas têm consequências reais e as decisões tomadas realmente importam.

Andor se passa cinco anos antes dos eventos de Rogue One: Uma História Star Wars (2016). Cheio de perigos, aventuras e intrigas, o enredo segue Cassian Andor (Diego Luna) em seu caminho enquanto ele se torna um herói rebelde.

A série de 12 episódios terá uma estreia com três capítulos disponíveis a partir do dia 21 de setembro, exclusivamente para os assinantes do Disney+.

The Mandalorian


The Mandalorian retorna em 2023: O Mandaloriano e Grogu continuam sua jornada


As estrelas da série Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Amy Sedaris, Giancarlo Esposito e Emily Swallow subiram ao palco da Disney D23 Expo para apresentar a 3ª temporada da série The Mandalorian.

A equipe mostrou uma prévia do que esperar da série, que retorna em 2023 exclusivamente no Disney+. Na nova temporada, o Mandaloriano e Grogu se reúnem para continuar sua jornada pela galáxia sem lei.



A nova temporada de The Mandalorian chega em 2023

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