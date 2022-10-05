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Andor: um segredo de Cassian é descoberto no episódio 5 

5 de outubro de 2022
5 de outubro de 2022

O dia do ataque rebelde se aproxima e a inquietação aumenta nesta história Star Wars. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!


Mais um episódio de Andor chegou ao Disney+ causando tensão nos fãs do universo Star Wars. O prólogo de Rogue One: Uma História Star Wars – também disponível no streaming – continua elevando o suspense ao máximo.

Após ser deixado por Luthien Rael (Stellan Skarsgård) com um grupo de desconhecidos em Aldhani, Cassian Andor (Diego Luna) precisa entender os planos da célula rebelde contra o Império. E também aprender a se dar bem com os novos companheiros.

Andor


A motivação secreta de Cassian Andor é descoberta

Falta pouco para a grande noite em que o grupo rebelde irá atacar a guarnição do Império. Vel (Faye Marsay), Skeen (Ebon Moss-Bachrach) e os demais ainda não confiam em Cassian, mas sabem que precisam dele. O sentimento é recíproco em relação a Andor.

No entanto, a poucas horas do início do ataque, a desconfiança vence e Skeen exibe o cristal Kyber que Cassian guarda consigo. Este, então, revela que não está ali por amor à causa rebelde e, sim, porque está sendo pago.

A decepção no rosto dos demais é visível, mas é tarde para voltar atrás. É noite, e os homens se preparam para o ataque do dia seguinte, enquanto Vel e Cinta (Varada Sethu) se afastam para cumprirem sua própria missão no cerco. O que será que elas farão?

Andor


A tensão paira sobre a Galáxia

Enquanto isso, em diferentes pontos da Galáxia, outros personagens sentem a pressão de seus respectivos papéis. Em Ferrix, Blevin (Ben Bailey Smith) acelera a dominação imperial do planeta.

Dedra (Denise Gough) trabalha com afinco no Bureau de Segurança do Imperio (BSI) buscando meios de provar que incidentes aleatórios na Galáxia são, na verdade, indícios de algum tipo de organização crescente.

Syril (Kyle Soller) segue obstinado a encontrar Cassian após este ter sido a causa de sua dispensa da polícia de Morlana – motivo pelo qual ele se viu obrigado a voltar a morar com a mãe.

Por fim, em Coruscant, Mon Mothma (Genevieve O'Reilly) lida com dificuldades familiares enquanto Luthen Rael está inquieto com o resultado do ataque que, em breve, acontecerá em Aldhani.

Andor


Continue assistindo a Andor no Disney+

Será que o grupo rebelde será bem-sucedido em seu plano? Acompanhe os novos episódios de Andor, todas as quartas, com exclusividade no Disney+

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