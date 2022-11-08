Andor: uma série diferente para todos os gostos

A produção da Lucasfilm reúne ação, suspense, drama e aventura em uma série emocionante no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!

Talvez a série mais diferente do universo Star Wars, Andor surpreendeu o público do Disney+ com seu novo formato que chegou aos fãs – e aos não tão fãs da franquia Lucasfilm.

Protagonizada pelo ator mexicano Diego Luna, a série Andor segue a trajetória de Cassian Andor, o piloto rebelde que apareceu pela primeira vez no filme Rogue One, trazendo histórias cheias de emoção e aventura a cada episódio.







Andor: por que a série é diferente?

Desde o 1º episódio da produção, descobrimos que Andor é uma série com temas humanizados, além de ter uma fotografia mais próxima de um filme sobre um futuro distópico do que de batalhas intergaláticas. Além disso, Andor tem um clima de ação e espionagem que faz da série única.

A maioria dos personagens está sendo apresentada ao público de Star Wars pela primeira vez nesta série, como o aclamado ator sueco Stellan Skarsgård, que interpreta Luthen Rael, e é o responsável pela fuga de Cassian nos primeiros episódios.









Andor: uma série cheia de fugas e espiões

Por se tornar um espião rebelde, Cassian Andor compartilha suas aventuras durante os anos de formação na Rebelião. De acordo com o Diego Luna, em entrevista oficial, “a série é a jornada de um imigrante. E isso é algo que te molda como pessoa, te define de várias maneiras e o que você está disposto a fazer".

E Cassian está disposto a dar tudo por sua causa e pelos seus: o Império está atrás dele e o rebelde terá que fazer o possível para escapar e cumprir sua missão, infiltrando-se em alguns dos lugares mais perigosos da galáxia.

Claro que não será uma missão fácil, já que Cassian é contratado por Luthen para roubar algo que muitos outros procuram proteger e faz inimigos tão poderosos quanto o próprio Império.









5 razões para ver Andor

1. Quem é fã do universo Star Wars conhecerá muitos dos lugares e personagens que aparecem na série – que reúne vários easter eggs da franquia. Mas, ao mesmo tempo, também irá encontrar um clima bem diferente do mundo criado pela saga.





2. Já o público que não acompanha muito as produções de Star Wars encontrará uma nova história sobre um imigrante que se torna um rebelde e se prepara para o maior roubo de sua vida, enquanto foge de um Império que o quer morto.





3. Para os fãs de histórias de espionagem cheias de ação, Andor é uma série perfeita, cheia de adrenalina e enigmas.





4. Para quem gosta das icônicas tramas de agentes secretos e roubos icônicos, Andor também é diversão garantida que mantém o espectador grudado a cada episódio.





5. Outra razão para não perder Andor, são as atuações perfeitas de artistas de alto nível como Diego Luna, Stellan Skarsgård, Adria Arjona e o restante do elenco.





Os primeiros nove episódios da 1ª temporada de Andor estão disponíveis no Disney+. Aproveite!