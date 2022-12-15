Cancel
Novidades Marvel

Animação Homem-Aranha: Através do Aranhaverso chega aos cinemas em 2023

15 de dezembro de 2022
15 de dezembro de 2022

A premiada saga Aranhaverso ganhará um novo capítulo protagonizado por Miles Morales em 2023.


Os fãs do Homem-Aranha e de Miles Morales podem comemorar. Em 2023, o super-herói amigo da vizinhança chega aos cinemas de todo o Brasil com uma nova aventura em Homem-Aranha: Através do Aranhaverso.

Qual é a sinopse de Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Neste novo episódio da premiada saga Aranhaverso, Miles Morales é catapultado através do Multiverso. Lá, onde tudo é possível, o jovem encontra outras Pessoas-Aranha, que precisam proteger a própria existência a todo custo.

Contudo, unir esse grupo de super-heróis para lidar com uma terrível ameaça não será fácil. Dividido, Miles Morales precisa redefinir o que significa ser um herói para conseguir salvar as pessoas que mais ama.

A sequência de Homem-Aranha no Aranhaverso (2018), ganhador do Oscar® de Melhor Filme de Animação e disponível no Disney+, chega às salas de exibição no dia 1º de junho de 2023.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set