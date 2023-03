Animações da Disney no Oscar®: Os grandes marcos na história da premiação

De prêmios de reconhecimento até o último filme a receber a estatueta de Melhor Animação, saiba mais sobre a história que une a Disney ao Oscar. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!



A edição de 2023 dos Academy Awards, mais conhecido no mundo todo como Oscar®, acontece no domingo, dia 12 de março e o filme Red: Crescer é Uma Fera (disponível no Disney+) é um dos filmes indicados a Melhor Animação (longa-metragem, categoria dominada pelos estúdios da Disney desde que foi instituída, em 2002.

Apesar dessa específica premiação para filmes de animação ser recente, a Disney tem se sobressaído pela qualidade e o valor das animações há muitas décadas dentro do Oscar®.

Ainda em 1938, com Branca de Neve e os Sete Anões, o fundador da empresa e criador Walt Disney recebeu um prêmio especial de reconhecimento da Academia devido ao longa.

Passando por filmes como Uma Cilada para Roger Rabbit e Toy Story, as produções da Disney sempre impactaram o suficiente para ganhar a atenção tanto do público como da crítica especializada.

Reunimos, a seguir, filmes de animação da Disney que fizeram história e marcaram para sempre os prêmios Oscar®.







Branca de Neve e os Sete Anões





Branca de Neve e os Sete Anões foi o primeiro longa-metragem de animação produzido pelos estúdios Disney e, rapidamente, causou um estrondo em 1937, quando foi lançado nos cinemas.

Considerado por muitos críticos até hoje como um dos mais belos filmes já feitos, a produção conta a clássica história de Branca de Neve, uma jovem órfã invejada pela própria madrasta, a Rainha Má, por sua beleza.

Na cerimônia do Oscar® de 1938, Walt Disney recebeu um prêmio especial das mãos da atriz infantil Shirley Temple, como reconhecimento da Academia de que o longa era “uma inovação significativa na tela, que encantou milhões e foi pioneiro em um grande novo campo de entretenimento para o desenho animado”.







Uma Cilada Para Roger Rabbit





Mais um dos filmes homenageados pela Academia, Uma Cilada Para Roger Rabbit, de 1988, foi amplamente reconhecido por seu inovador trabalho que mistura entre animação e live-action.

A história, que acompanha uma Hollywood compartilhada por pessoas reais e desenhos animados, mostra como uma conspiração é formada para incriminar o inocente Roger Rabbit.

Desesperado por limpar seu nome, o coelho animado pede ajuda a um detetive humano – que detesta desenhos – para ajudá-lo na empreitada. Os dois começam a desvendar uma trama sinistra pelas ruas de Los Angeles.

Além de ser premiado na edição de 1989 do Oscar® nas categorias de Melhores Efeitos Visuais, Melhor Som e Melhor Edição, o filme recebeu o prêmio de Conquista Especial devido à direção de animação de Richard Williams, que coordenou os segmentos animados junto do diretor Robert Zemeckis.







A Bela e a Fera





A Bela e a Fera foi o primeiro longa de animação a receber uma indicação na categoria principal do Oscar®: a de Melhor Filme. A clássica história produzida em 1991 foi indicada a seis prêmios em 1992, três deles só na categoria Melhor Canção Original.

Baseado no conto francês clássico, acompanhamos no filme a história de dois opostos que se apaixonam apesar das aparências: um príncipe mimado que, ao rir de uma velha pedindo abrigo em seu castelo, é transformado em uma terrível Fera como castigo.

Toda sua corte também é condenada a viver como um dos móveis do lugar e para quebrar o feitiço é preciso que alguém ame Fera até a última pétala de uma rosa encantada cair.

Há também Bela, uma jovem leitora voraz habitante de uma pequena cidade que se sente oprimida pelo pensamento provinciano do lugar. Quando seu pai desaparece, ela o descobre na prisão de Fera e pede para trocar de lugar com ele. É então que os dois iniciam uma história singular.







Toy Story





Toy Story, lançado em 1995 em parceria com Pixar, foi a primeira animação computadorizada da história e, por isso, recebeu uma homenagem do Academy Awards.

John Lasseter, diretor do longa, recebeu o prêmio em 1996 "pelo desenvolvimento e aplicação inspirada de técnicas que tornaram possível o primeiro longa-metragem animado por computador".

A história mostra a vida secreta dos brinquedos, mais especificamente aqueles que habitam o quarto do garoto Andy. Encontramos os protagonistas/brinquedos no dia do aniversário do menino, quando ele recebe novos presentes. A ideia de serem substituídos por brinquedos melhores e novos assusta a todos.

Todos menos Woody, um boneco cowboy que é o favorito de Andy. No entanto, para terror do brinquedo, o garoto ganha o novo Buzz Lightyear, um astronauta em miniatura cheio de recursos.

Assim, os dois brinquedos começam a brigar pela preferência do menino, o que leva a consequências extremas – e que o público acompanha ao longo da franquia Toy Story.







Procurando Nemo





Procurando Nemo é o primeiro filme animado da Disney a receber oficialmente o prêmio de Melhor Longa de Animação, instituído em 2001. A produção recebeu a estatueta na edição de 2004.

O já clássico filme conta a história de Nemo e seu pai Marlin, dois peixes-palhaço residentes da Grande Barreira de Coral australiana. Nemo tem uma das nadadeiras machucadas, o que o faz nadar mais lentamente que outros e causa a superproteção do pai.

Em seu primeiro dia de aula, Nemo quer provar aos amigos ser capaz de nadar em mar aberto e é capturado por um mergulhador. Marlin, então, sai em uma busca desenfreada pelo filho. No caminho, ele encontra a peixinha Dori e outros personagens que o ajudarão a resgatar o filho.





Up: Altas Aventuras





Além de vencedor da categoria de Melhor Animação no Oscar 2010, Up: Altas Aventuras foi o indicado para a estatueta principal de Melhor Filme. A indicação foi uma grande conquista porque deu respaldo ao reconhecimento dado a animações feitas por computador.

A história acompanha Carl Fredricksen, um vendedor de balões que, aos 78 anos, está prestes a perder a casa em que sempre viveu com sua esposa, a falecida Ellie.

Após um incidente, Carl é considerado uma ameaça pública e forçado a ser internado. Para evitar que isto aconteça, ele resolve fazer uma viagem que sempre sonhou e, então, coloca balões em sua casa, fazendo com que ela levante voo.

Carl quer viajar para uma floresta na América do Sul, onde ele e Ellie sempre desejaram morar, mas descobre que um problema embarcou junto: Russell, um menino de oito anos.





Encanto





Encanto foi o último filme da Disney a vencer a categoria de Melhor Animação na edição de 2022 do Oscar®, reconhecendo o talento de Yvett Merino – que se tornou a primeira pessoa do México a receber uma estatueta nessa categoria.

Encanto conta a história dos Madrigal, uma família colombiana com poderes mágicos liderada pela matriarca Alma, cujos filhos e netos receberam dons especiais, exceto Mirabel.

Quando Mirabel descobre que sua família está perdendo seus poderes, ela faz de tudo para salvar sua família e sua casa mágica.



Vale a pena assistir aos grandes filmes de animação que já levaram seu prêmio, e também conferir todos os detalhes das produções indicadas ao Oscar® 2023. Algumas já estão disponíveis no Disney+! Aproveite!