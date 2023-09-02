Aniversário Mágico Disney: faça sua festa no clima de Ahsoka com essas ideias!

Inspire-se na mais nova série do universo Star Wars que já estreou no Disney+ para criar uma bela festa de aniversário!



Fãs de Star Wars – e filhos de fãs de Star Wars – certamente não dispensam uma festa temática. Nada melhor, então, que aproveitar a nova série da Lucasfilm, Ahsoka, para fazer de qualquer comemoração, um verdadeiro aniversário mágico Disney!

Então afaste o sofá da sala e prepare-se para levar os convidados para uma galáxia muito, muito distante com as dicas a seguir:









Abuse das cores que remetem ao universo Star Wars



Em termos de decoração, uma festa inspirada em Ahsoka é bem simples de resolver. Com uma história que se passa no espaço, cores como preto, cinza, prata e branco não podem faltar!

Tons terrosos podem ser utilizados em mesas e bandejas, além de painéis com as fotos de Ahsoka Tano, Hera Syndulla e os demais personagens e, claro, das famosas espaçonaves e dróides!









A inspiração também está nas comidinhas!



Por que não fazer de cada bandeja de comida a representação de um planeta? Sanduíches podem ser Tatooine e cupcakes decorados em tons de cinza podem ser Coruscant, por exemplo.

Uma referência que certamente vai animar os fãs mais antigos é servir o famoso Blue Milk, o leite azul que Luke Skywalker bebe no filme Star Wars: Uma Nova Esperança (1977).









Não esqueça dos sabres de luz!



Um aniversário inspirado em Ahsoka ou em qualquer outra obra do universo Star Wars precisa ter sabres de luz, certo? E eles podem ser feitos das mais diversas maneiras.

Aquelas bóias do tipo espaguete podem ganhar uma cinta de papel com o desenho de uma empunhadura impressa em uma das pontas.

Ou que tal encher tubos de ensaio plásticos com diferentes cores de bala e, na tampa, colar um cilindro de papel como se fosse a empunhadura?









Coloque todos para ver Ahsoka no Disney+



Para completar, que tal fazer aquela sessão de cinema com os amigos? Espalhe almofadas, deixe o ambiente bem confortável para que todos possam trazer comidinhas e bebidas e apreciá-las enquanto assistem aos episódios de Star Wars: Ahsoka no Disney+!

Se os convidados ficarem pedindo por mais, aproveite que o Disney+ é a casa da Lucasfilm no streaming e oferece todos os filmes, séries e animações do universo Star Wars! Agora é só dar o play!