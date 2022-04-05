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Apresentando, Nate: conheça a obra que inspirou o filme

5 de abril de 2022
5 de abril de 2022

Saiba mais sobre o livro que deu origem ao filme sobre o sonho de um adolescente em se transformar numa estrela da Broadway.


Contando uma história cheia de sonhos e muita música, Apresentando, Nate mostra que nunca é tarde, ou melhor, cedo demais para ir em busca de seus objetivos. (*)

O que nem todo mundo sabe, porém, é que a produção é uma adaptação de um livro que leva o mesmo nome e que foi aclamado pela crítica nos Estados Unidos. Conheça a seguir um pouco mais sobre a obra literária que inspirou o filme.


Apresentando, Nate: o livro que deu origem ao filme

Também intitulado “Apresentando, Nate”, o livro foi lançado em 2013 e escrito por Tim Federle. O autor é conhecido por trabalhos como produtor e showrunner de High School Musical: O Musical: A Série, grande sucesso do Disney+ estrelado por Olivia Rodrigo.

A obra traz a história do jovem Nate, que desde muito cedo sabia o que queria ser na vida: uma estrela da Broadway! E o livro foi considerado “inspirado e inspirador” pelo jornal The New York Times, além de ter recebido diversos elogios da crítica especializada.

A história de Nate acabou se tornando uma trilogia, com outros dois títulos: “Five, Six, Seven, Nate” e “Nate Expectations”. Já a produção da série foi igualmente elogiada, tal como com o livro. Lin-Manuel Miranda, criador do musical Hamilton, considera o material como “uma evocação maravilhosa do que é ser um garoto no teatro. É altamente recomendada".

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+

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