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Novidades Star Wars

As 3 animações de Star Wars para ver se você gosta de The Bad Batch

9 de fevereiro de 2023
9 de fevereiro de 2023

Os fãs da série animada também podem aproveitar outras produções do mesmo universo Star Wars no Disney+. 


A Força Clone 99 voltou a enfrentar perigos e embarcar em perigosas missões através da galáxia na temporada 2 de Star Wars: The Bad Batch. Assim como ela, Star Wars: Rebels e outras animações que fazem parte do universo criado por George Lucas fazem sucesso no Disney+.

Com seus episódios já disponíveis no streaming, a série de animação traz Hunter, Wrecker, Omega e seu grupo autointitulado “Mal Feitos” em novas e emocionantes histórias.

Para quem é fã de aventuras espaciais, repletas de confrontos – com direitos a lutas de sabres de luz – e muitas intrigas, confira a seguir mais três séries de animação para continuar no clima de The Bad Batch.

Star Wars: Rebels


Em Star Wars: Rebels, tripulantes incomuns se tornam heróis

Mantendo a tradição e o legado dos filmes da saga Star Wars, a série de animação Star Wars: Rebels traz novas histórias de um Império, que, com seu punho de ferro, dominou um pequeno planeta e arruinou a sua população.

A tripulação da nave espacial Fantasma, então, reúne toda a sua coragem para lutar contra este poderoso inimigo, enfrentando vilões e outros adversários que porventura cruzem seu caminho. É o início de uma rebelião.

Star Wars: Histórias dos Jedi


Star Wars: Histórias dos Jedi foca em Conde Dookan e Ahsoka, dois personagens icônicos

Lançada em 2022, a série especial Star Wars: Histórias dos Jedi traz uma história sobre dois distintos Jedi em uma era antes da que todos conhecem.

Acompanhe a jornada de Ahsoka Tano e Conde Dookan, que se veem obrigados a tomar diferentes e importantes decisões que impactarão para sempre suas vidas, moldando seus futuros.

Star Wars: The Clone Wars


Star Wars: The Clone Wars expande o universo Star Wars

George Lucas e a Lucasfilm trouxeram os personagens clássicos dos filmes em Star Wars: The Clone Wars, uma animação de primeira linha!

Prepare-se para muita ação e a eterna batalha do bem contra o mal nessa série que traz novas aventuras ambientadas em uma galáxia muito, muito distante.

Acompanhe também a nova temporada de Star Wars: The Bad Batch. As novas missões da Força Clone 99 já chegaram ao Disney+

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