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NOVIDADES MARVEL

As 3 coisas para ter em mente antes do episódio final de Invasão Secreta

25 de julho de 2023
25 de julho de 2023

Enquanto o desfecho desta trama não chega ao streaming, relembre três aspectos essenciais da série da Marvel. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


O destino da humanidade está em risco na série Invasão Secreta. Em sua reta final, a produção da Marvel Studios fica ainda mais intensa e traz muita adrenalina ao Disney+.

Antes do último episódio estrear no streaming, porém, relembre alguns fatos importantes desta trama de espionagem e suspense:

Invasão Secreta no Disney+

Não confie em ninguém em Invasão Secreta


A premissa da série que traz Samuel L. Jackson novamente no papel de Nick Fury é justamente “Em quem você confia?”. 

Tendo em conta que os principais inimigos são alienígenas com a capacidade de mudar sua aparência, fica fácil entender o porquê de todos serem suspeitos em Invasão Secreta.

Por um lado, antigos aliados se revelam, na verdade, inimigos – como o general James Rhodes (Don Cheadle) –, enquanto cúmplices dos vilões se mostram como agentes duplos a favor da humanidade – como G’iah (Emilia Clarke), filha de Talos (Ben Mendelsohn) e braço direito de Gravik.

Nick Fury

Invasão Secreta revelou o passado oculto de Nick Fury


Uma das maiores surpresas de Invasão Secreta foi a revelação de que Nick Fury não apenas tem uma vida fora da S.H.I.E.L.D. como também é casado com Priscilla (Charlayne Woodard).

Mais surpreendente ainda é o fato de que, na verdade, ela é uma Skrull chamada Varra, responsável por apresentar Gravik (Kingsley Ben-Adir) à Nick. 

Entre o amor por Nick e a lealdade Skrull, Priscilla precisa decidir de qual lado ela ficará neste confronto. E a escolha pode surpreender os fãs.

Os Super Skrulls e o segredo de Gravik


Acreditando que Fury nunca se importou de verdade com os Skrulls, Gravik lidera seu povo rumo a uma rebelião com a finalidade de tomar a Terra para si e extinguir a humanidade. 

Para isso, ele organiza uma série de ataques que podem desencadear uma nova guerra mundial; ataques estes que Nick Fury faz de tudo para interromper. 

É neste momento que, diante da possibilidade de algum dos Vingadores aparecer, o público descobre que Gravik está combinando o DNA Skrull com o dos super-heróis a fim de criar os super Skrulls. Assim, além de mudarem de forma, eles também poderão mudar seus poderes

Além disso, o vilão está disposto a fazer o que for preciso para atingir seus objetivos, mesmo que isso inclua sacrificar seu próprio povo em troca dele dominar o planeta. 

Invasão Secreta no Disney+

Acompanhe o final de Invasão Secreta no Disney+


Será que Fury impedirá que Gravik comece a 3ª Guerra Mundial? O que será do futuro dos Skulls e da humanidade? O último episódio de Invasão Secreta estreia nesta quarta-feira, 26 de julho, somente no Disney+.

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