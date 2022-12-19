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As 3 curiosidades sobre A Lenda do Tesouro Perdido com Nicolas Cage

19 de dezembro de 2022
19 de dezembro de 2022

Conheça os segredos dos bastidores da franquia de sucesso, que pode ser vista no Disney+.


O filme de A Lenda do Tesouro Perdido, com Nicolas Cage, se alimenta principalmente da História dos Estados Unidos em cada um dos quebra-cabeças e buscas feitas pelos protagonistas. O longa-metragem pode ser visto no Disney+.

A produção conta com uma trama fascinante e também chama atenção nos bastidores. A forma como as cenas foram feitas eternizou o longa de 2004 para os amantes de boas aventuras.

A seguir, veja 3 curiosidades sobre A Lenda do Tesouro Perdido, conforme informações dos materiais extras do filme, disponíveis no Disney+:

A Lenda do Tesouro Perdido teve um final alternativo

O primeiro filme A Lenda do Tesouro Perdido teve uma cena final preliminar. Ela acabou sendo descartada na sala de edição.

Na cena eliminada, um grupo de crianças fala sobre a possibilidade de existir algo oculto na Constituição dos Estados Unidos enquanto Benjamin Gates (Nicolas Cage) escuta, reflete e fica em dúvida.

O diretor Jon Turteltaub explica porque a sequência foi eliminada. "Apesar de acharmos a cena ideal para o final, o público acreditou que estávamos deixando a porta aberta para uma sequência. A ideia não era essa, mas mostrar que estava no sangue deles a procura por tesouros".

A Lenda do Tesouro Perdido


Recriando o Ártico em Los Ángeles

O filme começa no Ártico, mas os produtores não quiseram filmar tudo lá. Desta forma, eles construíram, no meio de Los Angeles, o interior de um navio dentro de um freezer onde era armazenado peixe congelado.

Enquanto fazia mais de 26° C do lado de fora, as manhãs dentro do set de filmagem eram de -17º C. O elenco não precisou fingir que estava com frio. Foi possível notar a temperatura negativa pela respiração dos atores e pelo que sentiram.

A História dos Estados Unidos nos sets de filmagem

Cada cenário de A Lenda do Tesouro Perdido está repleto da História norte-americana. "O longa foi filmado em Boston, Nova York e especialmente em Washington", disse o produtor Jerry Bruckheimer. As cenas colocam o público em locais como a Biblioteca do Congresso e o prédio do Arquivo Nacional.

O Obelisco, o Monumento a Abraham Lincoln e a Torre do Independence Hall também fizeram parte dos locais mostrados no longa.

Assista ao filme A Lenda do Tesouro Perdido no Disney+

A Lenda do Tesouro Perdido está disponível na íntegra no Disney+. A sequência da produção, assim como sua série derivada, também podem ser conferidos no serviço de streaming. 

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