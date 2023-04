As 3 curiosidades sobre Halle Bailey, a atriz que interpreta Ariel em A Pequena Sereia

Você sabia que Halle Bailey tem um carreira musical e já foi indicada ao Grammy®? Confira essa e mais curiosidades!



A Pequena Sereia é um dos lançamentos mais aguardados de 2023, com estreia confirmada para 25 de maio nos cinemas de todo o Brasil.

O filme live-action sobre a história da sereia Ariel é protagonizado pela atriz Halle Bailey, que já foi vista caracterizada como a personagem em posters, fotos e no trailer do longa-metragem.

Confira abaixo três fatos curiosos sobre Halle Bailey.







Halle Bailey tem 23 anos e nasceu nos Estados Unidos





Halle Bailey nasceu em 27 de março de 2000 na cidade de Mableton, Geórgia, nos Estados Unidos.

Em 2012, mudou-se com a família para Los Angeles a fim de dedicar-se integralmente à atuação e à música, suas duas grandes paixões.





Halle Bailey tem uma dupla musical com a irmã Chloe Bailey





Aos 11 anos de idade, Halle criou um canal no YouTube com a irmã mais velha, Chloe Bailey, para compartilhar as suas próprias versões de músicas pop conhecidas.

Desde então, a dupla tem sido chamada de Chloe x Halle. Em setembro de 2013, elas fizeram uma participação especial na série Austin & Ally, disponível no Disney+.

Em 2018, estrearam o álbum "The Kids Are Allright", pelo qual receberam duas indicações ao Grammy®, grande premiação do mundo da música.

Em 2020, Halle e Chloe lançaram o seu segundo álbum, "Ungodly Hour", que lhes rendeu outras três indicações ao Grammy®.







Halle Bailey tem mais de 4 milhões de seguidores nas redes sociais





Devido aos seus trabalhos na atuação e na música, Halle Bailey é também uma grande influenciadora.

A intérprete de Ariel tem mais de 4 milhões de seguidores na sua conta do Instagram, em que compartilha o seu dia a dia com os fãs.





Quando estreia A Pequena Sereia?





A Pequena Sereia chega aos cinemas no dia 25 de maio de 2023. Além de Halle Bailey, o filme também tem no elenco Jonah Hauer-King, Javier Bardem e Melissa McCarthy.

Enquanto a data não chega, que tal rever, no Disney+, a versão animada de A Pequena Sereia (1989) que se tornou um clássico? Confira!