Cancel
Novidades Marvel

As 3 curiosidades sobre Jonathan Majors, o ator que interpreta Kang em Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

15 de fevereiro de 2023
15 de fevereiro de 2023

Saiba mais sobre o ator que dá vida ao vilão do novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).


Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania chega aos cinemas no dia 16 de fevereiro, inaugurando a fase 5 do Universo Cinematográfico Marvel (UCM). Além disso, o filme também traz um dos vilões mais poderosos da franquia: Kang, o Conquistador (Jonathan Majors).

O personagem é capaz de manipular o tempo e, como diz a personagem Janet Van Hope (Michelle Pfeiffer) no trailer do novo longa-metragem: “ele pode reescrever a existência e extinguir linhas temporais. Você não pode confiar nele”.

Confira três curiosidades sobre Jonathan Majors, o ator que dá vida ao terrível inimigo do Homem-Formiga (Paul Rudd), da Vespa (Evangeline Lilly) e, agora, de todos os super-heróis do UCM.

Kang


1) Jonathan Majors tem formação acadêmica em atuação

Nascido em 7 de setembro de 1989, na Califórnia, nos Estados Unidos, Jonathan Majors se formou na Escola de Artes da Universidade da Carolina do Norte.

Em seguida, ele foi estudar na Escola de Drama de Yale, onde recebeu o título de Mestre em Belas Artes, em 2016.

2) Jonathan foi do anonimato à fama

Jonathan Majors ficou conhecido no cinema após participar do filme The Last Black Man in San Francisco (2019), que estreou no Festival de Sundance e recebeu muitos elogios da crítica.

Depois disso, o ator esteve em séries de sucesso, incluindo uma em que interpreta um homem em busca de seu pai nos Estados Unidos dos anos 1950, época de forte segregação racial.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania


3) Aparição de Jonathan na série Loki

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania não será a primeira aparição de Jonathan como Kang nas produções da Marvel.

Jonathan Majors esteve presente também no elenco da série Loki (2021), mais precisamente no último capítulo da temporada de estreia, em que ele faz uma breve aparição.

Não perca Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania nos cinemas

Você já pode garantir o seu ingresso para ver o filme no cinema pelo site oficial de lançamento. E não se esqueça: o filme estreia em todo o Brasil no dia 16 de fevereiro!

Aproveite também para conferir Homem-Formiga (2015) e Homem-Formiga e a Vespa (2018) no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), não deixe de visitar o Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set