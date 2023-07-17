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NOVIDADES MARVEL

As 3 curiosidades sobre Kingsley Ben-Adir, ator que interpreta Gravik em Invasão Secreta

17 de julho de 2023
17 de julho de 2023

Saiba mais sobre o ator que interpreta o vilão da nova série do Universo Cinematográfico Marvel. 


Invasão Secreta, a nova série da Marvel Studios que estreia um novo episódio toda quarta-feira no Disney+, traz alguns rostos conhecidos do Universo Cinematográfico Marvel (UCM).

Entre eles, está o protagonista: o agente Nick Fury (Samuel L. Jackson), mas há também muitos novos personagens que estão se destacando na trama, como Gravik.

Interpretado pelo ator Kingsley Ben-Adir, o personagem é um líder rebelde Skrull e o grande vilão da história. Ele tem o plano de causar um conflito mundial entre os humanos e dominar a Terra.

Se você quer saber mais sobre o ator, confira abaixo três fatos curiosos sobre ele!

Kingsley Ben-Adir


1) Kingsley Ben-Adir é britânico e parte de sua família veio de Trinidad e Tobago


 Kingsley Ben-Adir nasceu em 28 de fevereiro de 1986, em Londres, no Reino Unido.

Parte da sua família, no entanto, é de Trinidad e Tobago, no Caribe. Seus avós deixaram o país caribenho na década de 1970 e foram começar uma nova vida no Reino Unido, afirma a revista norte-americana GQ, especializada em cultura.

2) Os primeiros trabalhos de Kingsley Ben-Adir como ator foram no teatro 


No ano de 2011, Kingsley Ben-Adir formou-se na Guildhall School of Music and Drama, em Londres. Como muitos atores, iniciou sua carreira no teatro.

Antes disso, chegou a ter outros empregos, como quando trabalhou em um bar, revelou à GQ

Já a sua estreia no cinema foi em 2012, em um filme para a televisão. De lá para cá, Kingsley Ben-Adir esteve em um total de 25 projetos de filmes, séries, curtas-metragens e até na dublagem de um videogame. 

Kingsley Ben-Adir


3) Com qual ator do UCM Kingsley Ben-Adir gostaria de contracenar?


Em entrevista ao Screen Rant, site especializado em cinema e séries, Kingsley Ben-Adir declarou que adoraria contracenar com Mark Ruffalo, intérprete de Bruce Banner/Hulk no UCM.

“Ele é ótimo e amaria trabalhar ao seu lado. Há muitos profissionais incríveis nas produções da Marvel”, disse.

Conheça mais do trabalho de Kingsley Ben-Adir em Invasão Secreta


Até onde Gravik está disposto a ir em seus planos para conquistar a Terra em Invasão Secreta? Descubra a resposta para essa pergunta nos próximos episódios da série no Disney+.

Para saber todas as últimas notícias do UCM, não deixe de conferir a página Marvel Insider!

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