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3 curiosidades sobre Lauren Graham de The Mighty Ducks: Game Changers

20 de outubro de 2022
20 de outubro de 2022

Conheça detalhes da vida e da carreira da atriz – que brilha como Alex na série de comédia.  


Lauren Graham é uma das atrizes mais amadas de sua geração. Protagonista de uma das séries juvenis de maior sucesso dos anos 2000 (ao retratar o dia a dia entre mãe e filha em Connecticut), Lauren também pode ser vista em The Mighty Ducks: Game Changers, que ganhou sua segunda temporada recentemente no Disney+.

Como Alex Morrow no seriado, a atriz é técnica de uma equipe de hockey juvenil e mãe de um dos jogadores, que passa por dilemas pessoais. A produção já tem duas temporadas disponíveis no serviço de streaming do Disney+.

Você também ama Lauren Graham? Vamos ver três curiosidades da vida e carreira dela:

Lauren Graham


Lauren Graham tem um pai confeiteiro

O pai de Lauren Graham se chama Lawrence e foi presidente da Associação Nacional de Confeiteiros dos Estados Unidos por 21 anos, conforme informa o site oficial da organização e o portal IMDB.com.

Lawrence foi a pessoa que liderou o movimento por mais tempo, entre 1992 e 2013. Ele também foi representativo por ter ajudado no desenvolvimento da World Cocoa Foundation, que estimula o consumo sustentável de cacau em todo o planeta.


Lauren Graham é escritora

Além de atriz, Lauren Graham lançou livros na última década. Seu romance de estreia foi “Quem Sabe Um Dia”, de 2015, sobre a história de Franny Banks, uma jovem atriz que tenta a sorte na arte em Nova York.

Lauren Graham


Lauren Graham é apaixonada por cavalos

Lauren Graham é fã declarada de cavalos e, em diversas entrevistas, já confirmou que já desejou ser amazona em corridas hípicas. Ao site IMDB.com, ela informou que precisou desistir do esporte por ser muito alta.

The Mighty Ducks: Game Changers


Veja The Mighty Ducks: Game Changers no Disney+

As duas primeiras temporadas de The Mighty Ducks: Game Changers estão disponíveis no Disney+. Novos episódios da segunda fase estão sendo lançados às quartas-feiras.

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