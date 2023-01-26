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As 3 curiosidades sobre o castelo da Cinderela no Magic Kingdom

26 de janeiro de 2023
26 de janeiro de 2023

Viva seu próprio conto de fadas no castelo da Cinderela dentro do Magic Kingdom, um dos parques da Disney.


Inspirado no castelo do filme da Cinderela, essa construção encantadora é o símbolo do Parque Temático de Disney Magic Kingdom. O passeio (livre para todas as idades) automaticamente transporta o visitante para um conto de fadas.

Que tal, então, conhecer um pouco mais o castelo da Cinderela?

Magic Kingdom


Parques da Disney: o que há no interior do castelo da Cinderela?

Fascinantes mosaicos de vidro artesanais contam a clássica história de Cinderela: uma jovem órfã que se transformou em princesa. A animação sobre a princesa está disponível no Disney+ para ver e rever esses momentos.

Ainda dentro do castelo, é possível aproveitar para encontrar Cinderela, em um cenário encantador digno da realeza.

O castelo da Cinderela também em aplicativo para celular

É possível fazer parte da magia do castelo de Cinderela usando o aplicativo My Disney Experience. Através dele, é possível ver a construção e a mágica transformação da fachada do lugar, que se transforma em um muro de lembranças criado pelos visitantes do parque.

Para dar um toque pessoal a esse espaço que se pode ver usando a câmera do celular, basta colocar uma de suas próprias fotos do Disney PhotoPass no mosaico que se forma no castelo, selecionando uma área livre disponível.

Cinderella's Royal Table


Uma experiência culinária dentro do castelo da Cinderela

Desfrute de uma comida de luxo no castelo de Cinderela durante um encontro culinário de “contos de fadas”.

Essa experiência começa de maneira majestosa no Grande Salão, onde é servido um coquetel com diversas opções, como folhados e torradas com abacate.

Também é possível desfrutar de um almoço ou jantar que inclui um menu variado criado pelo chef do restaurante Cinderella's Royal Table. Visite os parques da Disney e viva essas experiências!

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