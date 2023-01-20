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As 3 frases das princesas da Disney que falam sobre a família

20 de janeiro de 2023
20 de janeiro de 2023

Reveja alguns dos momentos mais doces dos filmes da Disney através das frases de suas protagonistas.


Já reparou em como as princesas da Disney têm sempre a palavra certa para cada ocasião? E como amor, família e amizade são muito importantes nos filmes que elas protagonizam, muitas de suas falas estão relacionadas a esses temas.

Alguns trechos das animações que falam sobre a família marcaram para sempre a memória do público. Que tal, então, rever esses momentos emocionantes?

Veja, a seguir, três frases das princesas da Disney que falam sobre a pais, irmãos ou parentes queridos: 


As frases das princesas da Disney sobre a família


– “Ela é minha irmã, ela nunca me machucaria”, diz Anna sobre sua irmã, Elsa, em Frozen, de 2013.

– “Como ousam? Todos vocês, parados, decidindo meu futuro? Eu não sou um prêmio a ser ganho!”, diz a princesa Jasmine para seu pai em Aladdin, de 1992, sobre as decisões envolvendo o seu futuro.

– “Obrigada por entender que meu pai precisa de mim!”, Bela fala para a Fera quando sai para procurar seu pai em A Bela e a Fera, de 1991.

Assista a Frozen, Aladdin, A Bela e a Fera e outros grandes filmes de princesas no Disney+!

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