As 3 frases das princesas da Disney que falam sobre a família

Reveja alguns dos momentos mais doces dos filmes da Disney através das frases de suas protagonistas.

Já reparou em como as princesas da Disney têm sempre a palavra certa para cada ocasião? E como amor, família e amizade são muito importantes nos filmes que elas protagonizam, muitas de suas falas estão relacionadas a esses temas.

Alguns trechos das animações que falam sobre a família marcaram para sempre a memória do público. Que tal, então, rever esses momentos emocionantes?

Veja, a seguir, três frases das princesas da Disney que falam sobre a pais, irmãos ou parentes queridos:





As frases das princesas da Disney sobre a família





– “Ela é minha irmã, ela nunca me machucaria”, diz Anna sobre sua irmã, Elsa, em Frozen, de 2013.

– “Como ousam? Todos vocês, parados, decidindo meu futuro? Eu não sou um prêmio a ser ganho!”, diz a princesa Jasmine para seu pai em Aladdin, de 1992, sobre as decisões envolvendo o seu futuro.

– “Obrigada por entender que meu pai precisa de mim!”, Bela fala para a Fera quando sai para procurar seu pai em A Bela e a Fera, de 1991.

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