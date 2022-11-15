Cancel
Novidades Marvel

As 3 referências ao UCM em Pantera Negra: Wakanda para Sempre

15 de novembro de 2022
15 de novembro de 2022

No novo filme, há várias referências ao Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Desde o começo da Fase 1 do Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), com o filme Homem de Ferro em 2008, as produções da Marvel Studios não param de crescer no cinema e no Disney+.

Durante todos esses anos, o UCM foi expandindo com filmes e séries que apresentam novos personagens e muita conexão entre suas histórias imperdíveis. 

Em cada uma das produções dos Estúdios Marvel, há referências a vários personagens desse universo. E, claro, que em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, que estreou no dia 10 de novembro nos cinemas, também há easter eggs de outras produções da Marvel.

Descubra agora as 3 referências aoUCM que podem ser encontradas no novo filme dirigido por Ryan Coogler:


Riri Williams Coração de Ferro Pantera Negra


Tecnologia Stark é citada em Pantera Negra: Wakanda para Sempre


Coração de Ferro se apresenta pela primeira vez em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Riri Williams, nome verdadeiro da personagem, é uma jovem cientista que se destaca por sua inteligência. Ela segue os passos de Tony Stark (Homem de Ferro) e decide construir sua própria armadura tecnológica.

No filme, Shuri e Okoye visitam a oficina secreta da estudante universitária e se surpreendem ao ver a tecnologia semelhante a criada pelo falecido super-herói. 


Estalo de Thanos


A referência ao Estalo de Thanos, um ponto-chave de UCM 


Em Pantera Negra: Wakanda para Sempre, Nakia conta como foi difícil para ela o desaparecimento de T’Challa quando Thanos dizimou metade da população.

Dessa maneira, o impactante “estalo”deThanos em Vingadores: Guerra Infinita (2018) é uma das referências ao UCM que podem ser encontradas no filme. 


Namor


A força de Hulk do UCM é comparada com a de Namor 


Em uma cena em que se debate sobre a força de Namor, o novo vilão de Pantera Negra: Wakanda para Sempre, os poderes dele são comparados com os de O Incrível Hulk, que demonstrou ser muito forte em cada uma de suas aparições no UCM


Pantera Negra: Wakanda Para Sempre


Não deixe de ver Pantera Negra: Wakanda para Sempre


A sequência de Pantera Negra (disponível no Disney+) já está em cartaz nos cinemas brasileiros! Você já pode garantir seus ingressos para desfrutar do incrível filme que encerra a Fase 4 do UCM

Para conhecer todas as novidades do Universo Cinematográfico de Marvel, não deixe de visitar Marvel Insider!

Quer receber todas as novidades da Marvel?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set