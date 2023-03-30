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Novidades Star Wars

As 3 revelações de The Bad Batch sobre as mudanças trazidas pelo Império

31 de março de 2023
31 de março de 2023

Com a chegada de Palpatine ao poder e a instauração de um Império, muita coisa mudou no universo Star Wars. Confira algumas revelações feitas em The Bad Batch. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!


Disponível no Disney+, The Bad Batch é uma série animada do universo Star Wars que já conta com duas temporadas disponíveis no Disney+.

A história é protagonizada pelos integrantes da Força Clone 99, um grupo de guerreiros clones que se autodenominam como “Mal Feitos” - entre eles, estão Hunter, Wrecker, Echo e Tech.

Após a queda da República, os personagens viajam pela galáxia em diferentes missões por lugares perigosos e desconhecidos, onde encontram amigos e inimigos.

Nessa jornada, a série faz algumas revelações interessantes sobre o Império e como o universo mudou sob o regime do Imperador Palpatine. Confira três delas, a seguir:


The Bad Batch


Código de série para poder viajar pelo universo


No episódio “Saída às Pressas”, da 1ª temporada de The Bad Batch, o Vice-almirante Rampart anuncia aos cidadãos do planeta Saleucami que, a partir de agora, eles precisam ser registrados com um código de série

Esse código tem a função de permitir que os cidadãos viajem livremente – eles também precisam trocar suas moedas sem validade pelos novos créditos imperiais. Ou seja, é uma nova forma de controle em cima da população.


The Bad Batch



Insatisfação com o Império em diferentes lugares da galáxia


Apesar da promessa do Império de estabelecer a paz e a ordem, The Bad Batch revela que não é bem assim. 

A primeira missão da Força Clone 99 depois dos eventos da Ordem 66 (nome do comando dado para matar todos os Jedi) é no planeta Onderon, onde eles precisam localizar um grupo de insurgentes liderados por Saw Gerrera

Logo, The Bad Batch revela que as Guerras Clônicas podem ter acabado, mas o Império precisará enfrentar muita resistência e insatisfação pela galáxia.


The Bad Batch


O destino do planeta Kamino nas mãos do Império


Ao final da 1ª temporada de The Bad Batch, Kamino foi evacuado e destruído. Os habitantes desse planeta pagaram o preço pela relação próxima e de confiança que tinham com a República (que caiu com a ascensão do Império).

Kamino era usado como base militar e de desenvolvimento dos clones que compunham o exército. Entretanto, o fato do planeta ter sido destruído não significa que o Imperador Palpatine abandonou os experimentos com clones.

 Os experimentos continuaram sendo a sua prioridade – como visto na série, eles também são realizados em tanques no planeta Bora Vio.



Veja Star Wars: The Bad Batch no Disney+


Confira os episódios de The Bad Batch e acompanhe todas as aventuras do grupo de clones e os desafios que enfrentam exclusivamente no Disney+

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