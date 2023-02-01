As 4 curiosidades sobre Brendan Fraser, o ator de George, o Rei da Floresta e A Múmia

Os filmes de Brendan Fraser estão disponíveis no Disney+ e no Star+. Conheça mais sobre o ator!

Nos últimos dias, o nome de Brendan Fraser foi falado por todos os lados. Isso porque o famoso ator de George, o Rei da Floresta e A Múmia foi indicado ao Oscar® 2023 como Melhor Ator.

Tanto o Disney+ como o Star+ têm, em seus catálogos, filmes protagonizados por ele para que o público possa desfrutar do seu talento.

Por essa razão, vale descobrir algumas curiosidades sobre o ator: confira!





1. Brendan Fraser passou a infância em diferentes países





Com pais canadenses, o ator nasceu nos Estados Unidos em 1968. Além da sua terra natal, Brendan Fraser passou a infância em diferentes países, como Canadá, Suíça e Países Baixos.

Fraser foi aluno da Upper Canada College, em Toronto, e da Cornish College of the Arts de Seattle, onde se formou em 1990.







2. Brendan Fraser é o protagonista de George, o Rei da Floresta





Em 1997, Brendan Fraser protagonizou George, o Rei da Floresta, filme disponível no Disney+. A produção se passa na selva africana. Na história, gorilas criaram um bebê chamado George, que crescerá para ser o mais valente rei daquele habitat.

No entanto, quando entra em seu mundo Úrsula, uma bela mulher vinda da civilização, ele fica apaixonado e deixa para trás a selva, bem como todos os seus amigos selvagens. Isso inclui Shep, um elefante que queria ser um cachorro.

George por sua vez, aterriza na cidade de São Francisco e a aventura está garantida!





3. Brendan Fraser fez grande sucesso em A Múmia





Em 1999, Brendan Fraser protagonizou A Múmia, filme que teve um grande sucesso de bilheteria. Prova disso, foram as estreias das sequências O Retorno da Múmia, em 2001, e A Múmia: Tumba do Imperador Dragão, em 2008.

As três produções da franquia estão disponíveis para ver online no Star+.





4. Brendan Fraser: prêmios e indicações





O ator foi indicado ao Oscar® 2023 de Melhor Ator por seu trabalho em A Baleia. Pelo mesmo filme, Brendan Fraser ganhou um Critics Choice Award® e foi indicado a um dos Globos de Ouro® e nos SAG Awards®.

Em 2006, Fraser foi premiado nos Critics Choice Awards® na categoria Melhor Elenco pelo filme Crash (2004).





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