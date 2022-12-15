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As 4 curiosidades sobre Meu Papai (ainda) é Noel que você não pode perder

15 de dezembro de 2022
15 de dezembro de 2022

Surpreenda-se com os seguintes fatos do clássico filme de 1994 com Tim Allen.


Nos anos 1990, Tim Allen tornou-se o rosto do sonho de toda uma geração de crianças no filme Meu Papai é Noel (1994). O sucesso da franquia, disponível no Disney+, foi tanto que se tornou um clássico todo fim de ano.

Quase 30 anos depois, ele está de volta em uma série que já conquistou novos corações com Meu Papai (ainda) é Noel. Para relembrar onde tudo começou, confira algumas curiosidades sobre o longa de 1994

Meu Papai é Noel foi dirigido por John Pasquin

O diretor de Meu Papai é Noel é o produtor americano de cinema e televisão John Pasquin, que trabalhou em estreita colaboração com Allen. Foi assim, que anos depois, dirigiu outros filmes em parceria com a Disney e Tim Allen.

Meu Papai é Noel


Meu Papai é Noel foi filmado no Canadá

Enquanto a trama se passa em Chicago, a produção foi, majoritariamente, gravada em Oakville, uma cidade na área metropolitana de Toronto, no Canadá.

Era verão quando Meu Papai é Noel foi gravado

As surpresas dos bastidores continuam. Isso porque as filmagens do longa ocorreram no verão – embora tanto o enredo quanto as imagens coloquem a história em um típico Natal coberto de neve.

Quem diria, não é mesmo?

Tim Allen

A transformação de Tim Allen

O ator principal se submeteu a uma incrível transformação de horas para ser o Papai Noel.

Ela não usava apenas camadas de roupa, mas também um terno que simulava sua barriga. Isso sem mencionar a máscara de látex e a maquiagem artística no rosto.

Assista a franquia Meu Papai é Noel no Disney+

As festas de fim de ano não serão as mesmas sem este clássico de Natal! Todos os três filmes da franquia Meu Papai é Noel estão disponíveis no Disney+.

Aproveite e assista também a continuação da saga com Tim Allen na série Meu Papai (ainda) é Noel. Após descobrir que há uma forma de se aposentar do cargo, Scott Calvin precisa achar um substituto digno de comandar o trenó mágico. Não perca!

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