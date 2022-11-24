Cancel
Novidades Disney

4 razões para ver Mundo Estranho nos cinemas

24 de novembro de 2022
24 de novembro de 2022

O novo filme da Disney estreia em 24 de novembro.


Um chamado para todos os fãs de aventura! Dia 24 de novembro, chega aos cinemas Mundo Estranho, o novo longa de animação da Disney.

A produção apresenta os Clade, uma lendária família de exploradores que vai em busca de aventura ao navegar por uma terra inexplorada e traiçoeira.

O filme conta com a direção de Don Hall, ganhador do Oscar® por Operação Big Hero e Raya e o Último Dragão.

Antes da chegada do filme aos cinemas, descubra 4 motivos para não perder Mundo Estranho!


1) Mundo Estranho: os cativantes protagonistas do filme

Mundo Estranho apresenta a história sobre três gerações de uma família. Searcher Clade é um homem brilhante que quando era adolescente descobriu uma fonte de energia de origem vegetal que mudou o mundo.

Seu pai, Jaeger, decidiu ir rumo à aventura muito jovem, mas se perdeu durante uma expedição e, desde então, ninguém soube dele durante décadas.

Ethan, o filho de Searcher, é um jovem de 16 anos com um grande senso de humor e bastante responsável em seu trabalho. Ele ajuda na fazenda, mas não está certo de que queira seguir os passos do seu pai.


2) O cenário de Mundo Estranho

O cenário de Mundo Estranho é um dos mais fantásticos criados até agora pela Walt Disney Animation Studios. O mundo subterrâneo apresentado no filme conta com estranhas criaturas, perigos iminentes e lugares desconhecidos.

Segundo Don Hall, trata-se de uma alegoria do planeta Terra. “O que deu início a tudo foi pensar nos meus filhos e no mundo que vão herdar. O que tem de tão diferente o mundo atual daquele que herdei do meu pai?”, diz ele.


3) O filme conta com uma grande equipe

Além do diretor Don Hall, Mundo Estranho conta com a co-direção e o roteiro de Qui Nguyen (Raya e o Último Dragão), tem produção de Roy Conli (Operação Big Hero), traz desenho de produção de Mehrdad Isvandi (diretor de arte de Encantada) e apresenta Amy Smeed (Frozen) como responsável de animação


4) Mundo Estranho: o elenco de vozes traz grandes figuras

Na versão original, em inglês, o elenco de vozes inclui Jake Gyllenhaal como Searcher, Dennis Quaid como Jaeger, e Jaboukie Young-White como Ethan.

Além deles, Gabrielle Union dá voz a Meridian Clade, a companheira de Searcher e piloto experiente. Completando o elenco, Lucy Liu é responsável por dublar Callisto Mal, a líder destemida de Avalonia que guia a exploração ao lugar estranho.

Não perca Mundo Estranho nos cinemas a partir do dia 24 de novembro!

Quer receber todas as novidades da Disney?

CADASTRE-SE AQUI
  • NOVIDADES D23

    D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ENCERROU HOJE COM UM TERCEIRO DIA REPLETO DE NOVIDADES INTERNACIONAIS E PRODUÇÕES BRASILEIRAS

    10 de novembro de 2024

    10 de novembro de 2024

    10 de nov

  • NOVIDADES D23

    NO SEGUNDO DIA DA D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY LUCASFILM, 20TH CENTURY E MARVEL STUDIOS REVELARAM PRÉVIAS E NOVIDADES DOS SEUS PRÓXIMOS LANÇAMENTOS

    9 de novembro de 2024

    9 de novembro de 2024

    9 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY SURPREENDEU OS FÃS EM SEU PRIMEIRO DIA COM NOVIDADES, APRESENTAÇÕES E PRODUTOS EXCLUSIVOS NO TRANSAMÉRICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO

    8 de novembro de 2024

    8 de novembro de 2024

    8 de nov

  • NOVIDADES D23

    A D23 BRASIL – UMA EXPERIÊNCIA DISNEY ESTÁ CHEGANDO

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    DETALHES DA D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY REVELADOS

    21 de outubro de 2024

    21 de outubro de 2024

    21 de out

  • NOVIDADES D23

    PERGUNTAS FREQUENTES
    (F.A.Q. – FREQUENTLY ASKED QUESTIONS)

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    DISNEY ANUNCIA DATA DE VENDA DE INGRESSOS PARA A D23 BRASIL - UMA EXPERIÊNCIA DISNEY

    3 de junho de 2024

    3 de junho de 2024

    3 de jun

  • NOVIDADES D23

    Disney traz a experiência D23 para o Brasil em Novembro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de janeiro de 2024

    11 de jan

  • Novidades Disney+

    Quiz: Qual dos Elementos é você?

    30 de setembro de 2023

    30 de setembro de 2023

    30 de set

  • Novidades Marvel Insider

    Prepare-se para a nova temporada de Loki com LENDAS da Marvel

    29 de setembro de 2023

    29 de setembro de 2023

    29 de set