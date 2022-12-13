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As 5 coisas para relembrar antes de ver Avatar: O Caminho da Água

14 de dezembro de 2022
14 de dezembro de 2022

A sequência de Avatar chega aos cinemas de todo o mundo no próximo dia 15 de dezembro. Vale a pena recordar alguns momentos da trama anterior!


Avatar: O Caminho da Água chega aos cinemas 13 anos após a estreia do primeiro filme da franquia Avatar. A continuação chega oficialmente aos cinemas no dia 15 de dezembro, e já tem ingressos à venda.

Muitos anos se passaram desde que o longa inicial estreou, então vale relembrar os principais fatos da trama ambientada em Pandora antes de assistir à produção inédita.

Veja, abaixo, cinco coisas para recordar antes de ver Avatar: O Caminho da Água:


Avatar


1. Do que se trata Avatar


Avatar coloca o público no mundo fantástico de Pandora, onde um homem chamado Jake Sully (Sam Worthington) embarca em uma jornada épica de aventura e amor, lutando para salvar o único lugar que aprendeu a chamar de lar.

Sully é um ex-fuzileiro naval que precisa substituir seu falecido irmão gêmeo, que se inscreveu para participar do programa Avatar. Porém, ao chegar em Pandora, ele conhece Neytiri (Zoe Saldaña) e isso mudará toda a sua vida.


2. Qual é o elenco de Avatar


O filme é estrelado por Sam Worthington (Jake Sully), Zoe Saldana (Neytiri), Sigourney Weaver (Dr. Grace Augustine), Stephen Lang (Miles Quartich) e Michelle Rodriguez (Trudy Chacón).


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3. O que é Pandora


Pandora é uma lua fictícia e, no filme original, é o lar de um mineral extraordinário e valioso chamado Unobtanium. No local, vive uma tribo de criaturas conhecidas como Na'vi.

A atmosfera do lugar é venenosa para os humanos. Por conta disso, na trama, um grupo de cientistas cria corpos Na'vi geneticamente modificados, conhecidos como avatares. E por meio desses avatares, os humanos exploram Pandora e interagem com os Na'vi.


4. Avatar é dirigido por James Cameron


Apesar de James Cameron já ter grandes sucessos em seu currículo, como Titanic (1997) e O Exterminador do Futuro (1984), o cineasta garantiu um recorde importante: Avatar rapidamente se tornou a maior bilheteria de todos os tempos dos cinemas.


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5. Em que tempo se passa Avatar: O Caminho da Água


A sequência de Avatar é ambientada mais de uma década após o primeiro filme.

Avatar: O Caminho da Água conta a história da família Sully (Jake, Neytiri e seus filhos) e os problemas que os assombram. Entre os dilemas retratados, estão o que eles devem fazer para se manterem seguros, as batalhas que lutam para se manterem vivos e as tragédias que enfrentam.

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