5 coisas que talvez você não soubesse sobre Sophia Valverde, protagonista de Hora de Brilhar

Conheça um pouco mais a vida e a carreira da jovem que vem com tudo em Hora de Brilhar, produção brasileira que chega este mês ao Disney+.

Ela cresceu diante das câmeras — e seu público cresceu junto com ela. Estamos falando da atriz Sophia Valverde, a protagonista de Hora de Brilhar, a mais nova produção brasileira que em breve chega ao Disney+.

Então, que tal conferir alguns fatos interessantes sobre a vida e a carreira da jovem que interpreta a sonhadora Ariana no filme?





Sophia Valverde: uma vida diante das câmeras





Nascida em 30 de agosto de 2005, Sophia começou a atuar ainda muito pequena. Aos quatro anos ela já participava de comerciais de TV, tendo feito vários. Em 2013 estreou na televisão participando do remake de uma famosa novela infantil. E desde então nunca mais parou de atuar.







Sophia Valverde: fenômeno nas redes sociais





O sucesso da jovem curitibana não se restringe à tela de TV. Sophia também acumula uma grande quantidade de fãs em suas redes sociais. Somente em seu perfil oficial no Instagram ela acumula mais de 14,6 milhões de seguidores.





Sophia Valverde: sucesso também no mundo da música





Além das carreiras de atriz, modelo e influenciadora digital, Sophia também se destaca como cantora. Seu canal no Youtube, intitulado O Mundo da Sophia Valverde, possui quase 1,5 milhões de inscritos. O clipe oficial da música “Amizade que Chama”, por exemplo, ultrapassou as três milhões de visualizações.







Sophia Valverde: atriz da Disney é sua inspiração





Em entrevistas e em suas redes sociais, a jovem já declarou diversas vezes o quanto é fã da também atriz e cantora Tini Stoessel, protagonista de Violetta, da Disney.





Sophia Valverde: aos 16 anos, ela enfrentou uma cirurgia séria

Apesar da pouca idade, Sophia Valverde já precisou lidar com um problema de gente grande. A atriz retirou um nódulo do seio que, apesar de benigno, continuava a crescer.

Em entrevista ao site Pure People, ela falou sobre como descobriu que algo estava errado. "É muito importante o autoexame desde a adolescência. [...] Foi assim que encontrei o meu nódulo em dezembro de 2021. Procurei um médico que pediu a biópsia. Mas como o nódulo continuava a crescer, foi preciso retirar".







Acompanhe Sophia Valverde em Hora de Brilhar, somente no Disney+

A partir do dia 29 de julho será possível assistir às novas aventuras de Sophia Valverde no papel de Ariana, uma jovem que sonha em se tornar uma cantora famosa.

Ela conta com o apoio de seu namorado Théo (Matheus Ueta), mas sua rival, Diana (Mharessa Fernanda), fará de tudo para atrapalhar seu caminho. Não perca essa estreia exclusiva do Disney+!