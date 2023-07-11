As 5 curiosidades sobre Elementos 

A nova animação da Disney e Pixar segue em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Veja detalhes sobre o filme!

Elementos, o novo filme de animação produzido pelos estúdios da Disney e da Pixar, apresenta seres dos quatro elementos – fogo, água, terra e ar – que vivem na Cidade Elemento.

O filme está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil e apresenta, entre os moradores, uma de suas protagonistas: Faísca, uma jovem do elemento fogo.

Ela conhece o Gota, um homem do elemento água que é simpático e muito tranquilo. Apesar de suas diferenças, esse encontro desafia as crenças deles sobre o mundo em que vivem.

Antes de conferir a animação, veja algumas curiosidades sobre a produção e detalhes dos bastidores, conforme o site oficial D23:





Os personagens são inspirados em histórias reais





Brasa e Fagulha, os pais da jovem Faísca, foram inspirados, em parte, pelos pais do diretor Peter Sohn, que são imigrantes sul-coreanos que se estabeleceram no Bronx, bairro de Nova York, onde ele nasceu.

Os dubladores da animação (em inglês) também têm suas próprias histórias de imigração: Leah Lewis (voz original de Faísca) foi adotada quando era bebê em um orfanato em Xangai, na China, enquanto Mamoudou Athey (Gota) chegou aos Estados Unidos com sua mãe e pai diplomata vindos da Mauritânia, país africano, quando tinha cinco meses de idade.





Diversas camadas visuais

Um personagem médio da Pixar precisa de cerca deem sua criação digital. Em Elementos , os protagonistas Gota e Faísca , de acordo com o diretor

“Havia tantas camadas de efeitos acontecendo com esses personagens que eles continuavam multiplicando os desafios em todas as direções que íamos", explica ele.









Efeitos precisos de iluminação



Faísca teve um efeito a menos de iluminação. O detalhe, que projeta sombra, foi retirado da personagem já que o fogo não tem essa capacidade, na vida real.

Houve um cuidado extra, no entanto, com o personagem Gota. "Água requer ingredientes adicionais para parecer realmente água", incluindo tons azulados, formas maleáveis ​​e bolhas ascendentes.









Música ‘chiclete’



A música original "Steal the Show" nasceu após uma série de improvisos artísticos. O compositor da trilha, Thomas Newman, e o letrista Michael Matosic colaboraram na melodia com o cantor Leff, que grava sob o nome de Lauv.

"Comecei com dois loops de Thomas Newman, baseados em alguns dos sons que ele utilizou ao longo do filme. E a partir daí, foi apenas eu escrevendo uma progressão de acordes e melodias, apenas improvisando, o que foi realmente muito legal", detalha Leff.

A faixa aparece parcialmente no longa, mas pode ser conferida na íntegra durante os créditos finais.







Cuidado redobrado na produção



No primeiro encontro de Faísca e Gota, houve um cuidado extra dos roteiristas e produtores para evitar que eles se aproximassem. "No começo, você vê por que Fogo e Água não se dão muito bem", diz a dubladora Leah Lewis.

“Muito está em jogo para eles apenas interagirem - eles literalmente poderiam se extinguir um ao outro, e isso é algo bastante importante”, explicou Leah.





Não perca Elementos nos cinemas!



A animação Elementos, da Disney e Pixar, está em cartaz nos cinemas de todo o Brasil. Confira essa aventura única pelo mundo dos elementos!