5 curiosidades sobre Miguel Falabella, protagonista de O Coro, a nova série do Disney+

Saiba mais sobre a carreira de Miguel Falabella, o artista multitalentoso que é o criador da nova série.



Muito em breve, o público poderá curtir no uma nova produção brasileira. (*)

Trata-se de O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu. A série foi criada e dirigida por Miguel Falabella, que também participa como ator, interpretando o personagem Renato.

O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu conta, em dez episódios, a história de um grupo de jovens adultos que busca oportunidade no elenco de uma famosa companhia de teatro musical de São Paulo.



Miguel Falabella traz seus multitalentos para a série, realizada pela Formata Produções e Conteúdo, e pela Nonstop.

Conheça algumas curiosidades sobre Miguel Falabella, este grande artista brasileiro a lançar seu primeiro projeto em parceria com o Disney+:







Miguel Falabella decidiu ser ator na adolescência

Nascido em 10 de outubro de 1956, no Rio de Janeiro, Miguel Falabella começou a estudar teatro ainda na adolescência, quando estava na escola. Pouco depois, fez um curso no tradicional Teatro Tablado e estreou nos palcos aos 18 anos, na peça O Dragão.

Miguel estudou Letras na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Montou um grupo de teatro com outros artistas jovens e sua primeira peça profissional foi O Despertar da Primavera, de Frank Wedekind, em 1979.







Miguel Falabella tem mais de 40 anos de carreira

Nos anos 1980, a carreira de Miguel Falabella deslanchou: ele participou de inúmeras peças teatrais e fez sua estreia na televisão em séries e novelas de sucesso.

Um dos primeiros filmes em que atuou foi O Beijo da Mulher-Aranha, que chegou a ser indicado ao Oscar® de Melhor Filme, em 1986. Ao longo de mais de 40 anos como ator, Falabella participou de mais de dez diferentes programas de televisão e 14 filmes.







Miguel Falabella e sua relação com os musicais

Mesmo com uma carreira de sucesso na televisão, o teatro sempre foi essencial em sua trajetória tanto como ator quanto criador de peças. E já há alguns anos, Falabella tem se dedicado a criar mais musicais, que são sua paixão.

Falabella já atuou em peças musicais famosas, algumas delas que ele, inclusive, trouxe da Broadway e traduziu, assinando o roteiro de espetáculos como Os Produtores, A Gaiola das Loucas, Cabaret, Xanadu – só para citar alguns.

Agora, Falabella leva seu amor aos musicais para a nova série do Disney+: O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu. Ele é o autor, co-diretor e também atua na produção sobre novos talentos que disputam uma vaga para entrar em uma famosa companhia de teatro musical.







Miguel Falabella é ator, apresentador, diretor, escritor e roteirista

Desde jovem, o interesse de Miguel Falabella pelas artes é múltiplo. Como ator, começou na adolescência, mas ainda nos anos 1980 também passou a trabalhar como apresentador de um programa diário de variedades na TV – onde permaneceu por 15 anos.

Nessa época, também começou seu trabalho de autor de teatro, tendo escrito o sucesso A Partilha, entre vários outros. Ele ainda é autor de muitas novelas e séries, inclusive programas de comédia os quais atuou de forma marcante.

Como diretor, Falabella dirigiu mais de 35 peças de teatro. Comandou ainda duas telenovelas e dois filmes, inclusive o longa-metragem Veneza, disponível no Star+. Por fim, Falabella também é escritor, tendo publicado seis livros.





Miguel Falabella ama o Carnaval e já foi carnavalesco



Falabella é também uma personalidade do Carnaval carioca. Além de desfilar há décadas em várias escolas de samba, ele já assumiu por quatro anos o posto de carnavalesco da Império da Tijuca. Inclusive, sob sua direção, a escola subiu ao grupo A em 1995.

Em 2018, sua trajetória nas artes e no Carnaval ganhou uma homenagem e Miguel Falabella se tornou enredo do desfile da escola Unidos da Tijuca, como o título: "Um coração urbano: Miguel, o arcanjo das artes, saúda o povo e pede passagem".









Não perca O Coro

A produção se passa em São Paulo, foi dirigida por Miguel Falabella e Cininha de Paula e terá dez episódios.

O roteiro também é de Falabella, que assina em parceria com Rosana Hermann. Já a trilha sonora é repleta de grandes sucessos da música brasileira, que vão de clássicos de Pixinguinha e Chico Buarque, ao rock de Raul Seixas e Rita Lee. Não deixe de acompanhar essa emocionante história musical!

Verifique a classificação indicativa. As datas podem estar sujeitas a eventuais modificações de programação. Verifique as datas e disponibilidade em seu território.

*Atualmente este conteúdo não está mais disponível no Disney+