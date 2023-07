As 5 curiosidades sobre Owen Wilson, o Kent de Mansão Mal-Assombrada

Conheça alguns detalhes sobre a carreira do famoso ator, conhecido por diversos filmes em Hollywood, que é uma das estrelas do mais novo lançamento da Disney.



O ator norte-americano, famoso por estrelar boas comédias em uma carreira de quase 30 anos, Owen Wilson é o personagem Kent, um padre exorcista que lutará contra uma casa horripilante em Mansão Mal-Assombrada, novo filme da Disney que estreia dia 27 de julho nos cinemas.

Desta vez, em Mansão Mal-Assombrada, Wilson vive um padre que se une a uma cientista viúva, uma vidente malsucedida, uma médium e um historiador para lutar contra espíritos malignos que assombram o local.

Antes de conferir a nova produção nos cinemas de todo o Brasil, veja seis curiosidades da carreira de Owen Wilson:





Owen Wilson é um especialista em risadas





Owen Wilson é conhecido por sua versatilidade e, principalmente, pela capacidade de fazer o público rir com seus papéis – que são dos mais variados.

Na comédia Os Estagiários (disponível no Star+), por exemplo, ele interpreta um estudante que almeja uma vaga em uma grande empresa de tecnologia.

Já em Bater ou Correr em Londres (também no Star+) o ator vive um garçom que se vê empurrado para uma missão para salvar a rainha ao lado de Jackie Chan.





O ator marca presença na série Loki, da Marvel



também investe em outros gêneros, e foi visto recentemente na série Loki , produção do Universo Cinematográfico Marvel ).

Em Loki vemos Owen como Mobius, um investigador que parte atrás das variantes do vilão asgardiano, Loki (interpretado por Tom Hiddleston).

Quem gostou dele na série pode comemorar: ele estará na segunda temporada ao lado do protagonista para atravessar múltiplas realidades na esperança de corrigir a linha do tempo.









Parceiro do ator Ben Stiller em vários filmes



Ao longo de sua carreira, Owen Wilson já contracenou e atuou em 13 filmes com outro astro da comédia: Ben Stiller.

A parceria começou em 1996 e chamou a atenção do público principalmente nos longas da franquia Entrando Numa Fria, em Wilson que vivia o ex-namorado de Pam (Teri Polo), e em Uma Noite no Museu, interpretando o explorador Jedediah Smith.







Trabalho diferente antes de ser ator



Por muito pouco, Owen Wilson deixou as artes cênicas para se dedicar à carreira militar nos Estados Unidos. Isso porque na adolescência, ele frequentou seu último ano do ensino médio no Instituto Militar do Novo México, em vez de uma escola acadêmica normal.

Além disso, Owen tinha planos de ingressar no Corpo de Fuzileiros Navais, caso um filme em que atuou no ano de 1996 não tivesse sido bem-sucedido nas bilheterias. Sorte do público que ele deixou de lado esses planos e se tornou um ator brilhante!









O ator gosta de improvisar



Criativo, dentro dos estúdios de gravação Owen é conhecido por sua habilidade de improvisação, como revelado inclusive por seu colega de trabalho em Loki, Tom Hiddleston em uma entrevista para o site de entretenimento The Playlist.



“Me lembro que acontecia muitas vezes com o Owen Wilson de improvisarmos no set, sempre que estávamos filmando uma cena e ele fazia algo inesperado”, revelou Tom.

Owen gosta de contribuir com pequenas mudanças no roteiro, então muitas das falas mais engraçadas de seus filmes são frutos do improviso.







Veja a estreia de Mansão Mal-Assombrada nos cinemas



Não deixe de conferir Owen Wilson junto a um grande elenco explorando os mistérios da Mansão Mal-Assombrada a partir de 27 de julho exclusivamente nos cinemas!