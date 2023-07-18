Quem é quem em Mansão Mal-Assombrada, novo filme que chega aos cinemas

Embarque em uma empolgante aventura da Disney com um elenco de primeira. Conheça os personagens de Mansão Mal-Assombrada!



Uma aventura cômica e eletrizante está chegando aos cinemas! O filme Mansão Mal-Assombrada estreia em 27 de julho com um elenco cheio de estrelas.

O longa é inspirado em uma famosa atração dos parques temáticos da Disney. No enredo, uma mulher recruta um grupo de especialistas espirituais para ajudar a livrar sua casa de invasores sobrenaturais.

O diretor Justin Simien buscou um grupo diversificado de atores para dar vida aos personagens retratados na história. "Esse é o elenco dos meus sonhos", disse, em comunicado oficial.

Conheça cada um deles!









Ben é um cientista especializado em atividade paranormal intepretado por LaKeith Stanfield



Apesar de sua experiência em atividades paranormais, Ben não acredita que a mansão seja realmente assombrada por fantasmas, embora concorde com o pedido de ajuda quando lhe é oferecido um pagamento.

Além de sua missão na mansão, o personagem se encontra em uma crise existencial ao lidar com a perda de um ente querido.





Tiffany Haddish dá vida a Harriet, uma médium e vidente



Harriet (Tiffany Haddish) é uma médium extravagante que descobre que seus dons sobrenaturais podem ser mais fortes do que ela jamais imaginou, quando se depara com a poderosa energia contida na mansão.

"Estou me divertindo muito interpretando Harriet", disse a comediante. "Antes de mais nada, ela não é apenas uma vidente, ela é uma médium, então ela pode falar com espíritos", acrescentou.









Gabbie, uma médica e mãe que compra a mansão, é vivida por Rosario Dawson



Gabbie é uma médica inteligente e mãe de um filho pequeno, interpretada por Rosario Dawson. Ela parte na esperança de um novo começo em uma ampla casa em Nova Orleans.

Rosario Dawson vê Gabbie como uma protetora maternal firme. "O que eu adoro em Gabbie é o fato de ela ser uma pessoa muito capaz, muito instruída, que tem os meios para concretizar essa grande ideia de comprar uma mansão. Ela é uma mãe solo que está apoiando seu filho com paixão e integridade e está completamente focada em prosperar", disse a atriz.









Owen Wilson dá vida à Kent, um padre especializado em exorcismos



O ator Owen Wilson interpreta o Padre Kent, a quem Gabbie recorre quando descobre que sua nova casa é mal-assombrada.

Sobre seu personagem, Wilson falou que: “definitivamente não é o padre típico. Você não vê muitos padres andando por aí com um machado. Ele é especializado em exorcismos. É uma espécie de pioneiro na área, e o conjunto de habilidades que oferece é único. Não sei se há outro padre como ele na Louisiana [estado onde se passa a história]".









Bruce Davis (Danny DeVito) é um professor fã de eventos sobrenaturais



O ator veterano Danny DeVito interpreta Bruce Davis, o professor da Universidade de Tulane que se aprofundou na ciência por trás de ocorrências sobrenaturais, como espíritos que habitam o mundo real.

Sobre seu personagem, DeVito explica: "Bruce está há muito tempo procurando a lendária mansão mal-assombrada. Um dia, em sua sala de aula, ele se depara com uma oportunidade quando vê uma imagem que lhe é apresentada".









Madame Leota (Jamie Lee Curtis) é uma mulher em uma bola de cristal



Jamie Lee Curtis dá vida a Madame Leota, a mulher misteriosa por trás de uma bola de cristal. "Vocês podem imaginar a alegria que senti quando meus agentes me ligaram e disseram que queriam que eu interpretasse Madame Leota no filme Mansão Mal-Assombrada", disse a atriz.

Sobre sua personagem, ela falou: "Não sabemos por que ela está na bola. Ela está presa ou gosta de estar lá? O que é divertido no filme é que podemos explorar isso, porque eles precisam dela para responder algumas perguntas sobre o que está acontecendo na casa”.





Hatbox Ghost ganha vida com a atuação de Jared Leto



Um dos fantasmas da casa é Hatbox Ghost (Jared Leto), inspirado em um personagem que apareceu originalmente na atração do parque temático.

Hatbox tem uma obsessão intensa com os novos moradores da casa, com segundas intenções capazes de prender os personagens na mansão para sempre.





Descubra os mistérios por trás da Mansão Mal-Assombrada a partir de 27 de julho



Ficou curioso para conhecer mais dos personagens? Então, não perca a estreia de Mansão Mal-Assombrada nos cinemas, em 27 de julho.